Mbappe przerwał milczenie w sprawie Olise’a. „To byłoby niesprawiedliwe”

Kylian Mbappe zaprzeczył, że namawiał Michaela Olise'a na transfer do Realu Madryt. Jak podaje "Bild", gwiazda Realu Madryt wskazała na szacunek dla Bayernu Monachium.

fot. Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe zabrał głos w sprawie Olise’a

Kylian Mbappe odniósł się do medialnych wiesci dotyczących przyszłości Michaela Olise’a. Francuski napastnik Realu Madryt miał być łączony z próbą przekonania rodaka do przeprowadzki na Estadio Santiago Bernabeu. Sam zawodnik stanowczo odciął się jednak od takich sugestii.

– Olise i Real Madryt? Widziałem te powiązania, ale myślę, że doradzanie piłkarzowi odejścia byłoby niegrzeczne. To byłoby niesprawiedliwe wobec Bayernu – powiedział Mbappe cytowany przez „Bild”.

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Gwiazda Królewskich podkreśliła przy tym, że Bayern jest dla Olise’a odpowiednim miejscem do dalszego rozwoju. – Zwłaszcza że Bayern to świetny klub, w którym Michael może wiele osiągnąć. Oczywiście każdy klub na świecie chciałby mieć Michaela Olise’a. To wybitny piłkarz – dodał Francuz.

Olise latem rzeczywiście znajdował się w kręgu zainteresowań Realu. Florentino Perez miał widzieć w nim zawodnika mogącego w przyszłości stać się kolejnym Galactico, jednak gigant Bundesligi nie zamierzał rozstawać się ze swoim skrzydłowym. Ostatecznie madrycki klub zdecydował się na transfer Yana Diomande, za którego zapłacił 125 milionów euro.

25-krotny reprezentant Francji w tej kampanii wystąpił w siedmiu meczach, notując osiem trafień i cztery asysty. Rynkowa wartość piłkarza jest natomiast szacowana na 170 milionów euro. Aktualny kontrakt Olise z Bawarczykami obowiązuje natomiast do końca czerwca 2029 roku.