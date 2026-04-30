FC Barcelona może podjąć szokującą decyzję, aby zebrać pieniądze na letnie okienku. Duma Katalonii rozważa bowiem sprzedaż Raphinhi. Brazylijczyk stanie zatem przed trudnym wyborem - informuje "SPORT".

Raphinha na wylocie z Barcelony?! Szokujące informacje

FC Barcelona ma spore problemy finansowe. Kłopoty budżetowe sprawiają, że władze klubu muszą ostrożnie podchodzić do letniego okienka i potencjalnych transferów. W głowie Dumy Katalonii urodził się jednak plan, aby zdobyć upragnione pieniądze. Hiszpański „SPORT” przekazuje, że mistrzowie La Ligi poważnie zastanawiają się nad rozstaniem z Raphinhą.

Sytuacja nie jest jednak jednoznaczna. Wspomniane źródło zaznacza, że FC Barcelona poczeka na decyzję Brazylijczyka. To on podejmie decyzję, czy chciałby latem zmienić barwy klubowe. Wiemy też, że skrzydłowy nie będzie miał problemu ze znalezieniem sobie nowego otoczenia. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że po piłkarza Dumy Katalonii zgłaszają się Saudyjczycy.

Obecnie nie jest znane stanowisko Raphinhy. Trudno jednak spodziewać się, że Brazylijczyk będzie chciał opuszczać FC Barcelonę. Skrzydłowy doskonale czuje się na Camp Nou, a Hansi Flick darzy go ogromną sympatią. Czas jednak pokaże, czy w przyszłym sezonie będziemy oglądali 29-latka w koszulce Blaugrany.

Raphinha w trwającej kampanii rozegrał 31 spotkań dla FC Barcelony. Reprezentant Brazylii może pochwalić się świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 19 trafień, a także zaliczył osiem asyst.