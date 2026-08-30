Barcelona, Atletico czy Arsenal? W tym klubie zagra Alvarez

Julian Alvarez wrócił do treningów z Atletico Madryt - poinformował Fabrizio Romano. Z kolei dziennik Sport dodał, że Argentyńczyk na pewno nie zmieni klubu tego lata. Transfer do FC Barcelony i Arsenalu nie wchodzi w grę.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez zostanie w Atletico Madryt

Julian Alvarez w tym tygodniu nie trenował z resztą zespołu. Zawodnik zgłaszał niedyspozycje, a hiszpańskie media sugerowały, że powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że zmaga się z silną depresją. Wszystko ma być powiązane z sagą transferową i brakiem zgody na transfer do FC Barcelony.

Atletico Madryt postawiło sprawę jasno, wykluczając sprzedaż piłkarza do Katalończyków. Jednocześnie wyrazili zgodę, aby odszedł z klubu do Premier League. W Anglii interesował się nim Arsenal, ale powrót na wyspy od razu został wykluczony przez samego piłkarza oraz jego otoczenie.

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Letnie okno transferowe zamyka się we wtorek (1 września), więc czasu na transfery pozostało coraz mniej. Gdzie zagra Julian Alvarez w sezonie 2026/2027? Na stole były dwie oferty, ale jedną jak już wspominaliśmy, odrzuciło Atletico, a drugą Argentyńczyk. Z doniesień dziennika Sport wynika, że napastnik trwającą kampanię na pewno spędzi w obecnym zespole. Pozostanie więc związany z ekipą z Madrytu co najmniej do stycznia.

Z kolei Fabrizio Romano przekazał, że Alvarez w niedzielę wrócił do treningów z resztą drużyny. Można więc przypuszczać, że będzie do dyspozycji Diego Simeone w następnym meczu. Atletico za tydzień zmierzy się Athletikiem Bilbao. Obecnie po 3. kolejkach mają na swoim koncie siedem punktów.