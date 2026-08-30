Desailly nie zostawił złudzeń. Tego napastnika chce zobaczyć w Chelsea

Chelsea może jeszcze wzmocnić atak przed zamknięciem okna transferowego. Marcel Desailly uważa, że idealnym rozwiązaniem dla ekipy z Premier League byłby Victor Osimhen.

fot. Dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Marcel Desailly

Desailly domaga się wielkiego transferu. Chelsea ma wrócić po Osimhena

Chelsea wciąż może dokonać kolejnego ruchu w ofensywie. Marcel Desailly, były kapitan i legenda londyńskiego klubu, przekonuje, że jego dawny zespół powinien ponownie spróbować sprowadzić Victora Osimhena. Francuz wskazał Nigeryjczyka jako zawodnika, który mógłby rozwiązać problemy The Blues w ataku.

Chelsea już wcześniej była bardzo blisko transferu napastnika. Dwa lata temu, gdy Osimhen występował jeszcze w SSC Napoli, rozmowy znajdowały się na zaawansowanym etapie, lecz ostatecznie transakcja nie doszła do skutku. Później 27-latek przeniósł się do Galatasaray.

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Tego lata sytuacja w ataku Chelsea ponownie mocno się zmieniła. Nicolas Jackson trafił do Aston Villi za 65 milionów funtów, Liam Delap odszedł do Nottingham Forest, a RB Lipsk prowadzi rozmowy w sprawie Marca Guiu. Joao Pedro dobrze rozpoczął sezon, ale Desailly uważa, że potrzebny jest jeszcze klasyczny snajper.

– Osimhen, absolutnie. Wnosi ducha walki i szacunek, ogromny szacunek ze strony przeciwników i kolegów z drużyny – powiedział Desailly w rozmowie z portalem Metro.co.uk we współpracy z serwisem SportCasting.com.

Były defensor The Blues podkreślił również charakter Nigeryjczyka, który jego zdaniem mógłby wnieść do zespołu coś więcej niż tylko gole.

– Czasami bywa nieco nieprzewidywalny, ale potrzeba takiego piłkarza, który potrafi uzasadnić swoją pozycję i zachowanie występem, ale także odrobiną kontrowersji. Jest silny i potrafi wnieść tego ducha do Chelsea – dodał były piłkarz.

Desailly odniósł się także do odejścia Jacksona i jasno określił, jakiego napastnika chciałby zobaczyć w ekipie ze Stamford Bridge.

– Jeśli chodzi o Jacksona, to teraz trafił do Aston Villi. Szczerze mówiąc, zatrudniłbym napastnika z prawdziwego zdarzenia. Problem w tym, że nie ma wielu napastników, którzy mogliby pomóc Chelsea na dłuższą metę – zaznaczył Francuz.

Osimhen może zatem ponownie znaleźć się w orbicie zainteresowań Londyńczyków. Nigeryjczyk pozostaje otwarty na grę w Premier League, a Chelsea ma jeszcze szansę wrócić do transferu, który dwa lata temu był o krok od realizacji.