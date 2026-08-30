Barcelona finalizuje transfer! Oto następca Lewandowskiego

FC Barcelona wybrała nowego napastnika, który zostanie następcą Roberta Lewandowskiego. Jak donosi Fabrizio Romano, klub dogadał się z Arsenalem ws. transferu Gabriela Jesusa.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona bierze następcę Lewandowskiego. To piłkarz Arsenalu

FC Barcelona w maju dowiedziała się, że Robert Lewandowski odchodzi z klubu. Jego kontrakt wygasał z końcem czerwca, a reprezentant Polski zdecydował się podjąć nowe wyzwanie. Kilka tygodni temu ku dużemu zaskoczeniu Katalończycy pozwolili na odejście innemu napastnikowi. Sprzedany został Ferran Torres, za którego Paris Saint-Germain zapłaciło ok. 50 milionów euro. Poszukiwania nowej „dziewiątki” trwały bardzo długo, ale w końcu dobiegły końca.

Nie udało im się jednak ściągnąć wymarzonego napastnika, jakim był Julian Alvarez. Na panewce spalił również transfer Lautaro Martineza. Wydawało się, że Barcelona przynajmniej do stycznia pozostanie bez zawodnika na pozycji numer dziewięć. W niedzielę (30 sierpnia) Fabrizio Romano zaskoczył wszystkich.

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Ceniony dziennikarz poinformował, że FC Barcelona finalizuje transfer. Duma Katalonii dogadała się z Arsenalem w sprawie pozyskania Gabriela Jesusa. Brazylijczyk będzie kosztował 10 milionów euro. Kontrakt z klubem podpisze do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o jeden sezon.

Zawodnik stawi się w klubie w poniedziałek. Na początek przejdzie testy medyczne, a następnie złoży podpis pod umową.

Trzeba otwarcie powiedzieć, że wybór Gabriela Jesusa to olbrzymie zaskoczenie. Ani przez moment gracz Arsenalu nie był łączony z Barceloną w kontekście transferu i zastąpienia Roberta Lewandowskiego. W poprzednim sezonie strzelił 6 bramek w 27 meczach we wszystkich rozgrywkach.