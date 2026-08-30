Real Madryt idzie po stopera. Mourinho prowadził go w Romie

Real Madryt w ostatnich dniach okna transferowego spróbuje sprowadzić kolejnego stopera. Piłkarza zarekomendował Jose Mourinho. Jest nim Evan Ndicka, którego Portugalczyk zna z pracy w AS Romie.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt chce obrońcę, którego Mourinho zna z Romy

Real Madryt ma praktycznie kompletną kadrę pierwszego zespołu. Podczas letniego okna transferowego wydali na wzmocnienia 225 milionów euro. Hiszpańskie media cały czas sugerują, że w końcówce okienka kibice Los Blancos wciąż mogą doczekać się nowego zawodnika. Nie jest tajemnicą, że pion sportowy rozgląda się za środkowym pomocnikiem oraz środkowym obrońca. Miguel Serrano ujawnił nazwisko stopera, jakiego chce Jose Mourinho.

Zawodnikiem, którego zarekomendował Mourinho jest Evan Ndicka. To reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej. Na co dzień broni barw AS Romy, w której występuje od lipca 2023 roku. Warto dodać, że pod wodzą Portugalczyka rozegrał 20 meczów w rzymskim klubie, będąc kluczowym piłkarzem.

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Z informacji dziennikarza wynika, że Real nie będzie negocjował ceny. Złożą ofertę w wysokości 30-35 milionów euro, która odpowiada wycenie Ndicki. Jeśli Roma zgodzi się na sprzedaż, niewykluczone, że do transferu dojdzie jeszcze w najbliższych czterdziestu ośmiu godzinach.

Ndicka jako piłkarz Giallorossich rozegrał łącznie 128 meczów, w których strzelił 6 bramek i zaliczył 5 asyst. Wcześniej był związany z Eintrachtem Frankfurt, z którego odszedł po wygaśnięciu kontraktu. Jest wychowankiem francuskiego AJ Auxerre.