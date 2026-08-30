Cagliari – Inter Mediolan: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (30.08.2026)

Cagliari to kolejny rywal obecnego mistrza Włoch. Inter Mediolan po wysokim zwycięstwie na start chce kontynuować passę zwycięstw. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Cagliari - Inter.

NEXPHER/ Vernon Yuen/ Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Cagliari – Inter: gdzie oglądać?

Inter Mediolan ma za sobą bardzo udany start w rozgrywkach Serie A. Na inaugurację sezonu obrońca tytułu rozbił przed własną publicznością Monzę, czyli beniaminka ligi aż (4:1). Jedną z bramek zdobył reprezentant Polski – Piotr Zieliński. Następnym wyzwaniem, jaki czeka zespół Cristiana Chivu będzie starcie wyjazdowe z Cagliari. Mistrzowie Włoch będą zdecydowanym faworytem spotkania na stadionie Unipol Domus.

Cagliari rozpoczęło sezon od zdobycia kompletu punktów. Na wyjeździe pokonali Parmę (1:0). Zwycięskiego gola strzelił Alessandro Romano. Niemniej jednak gospodarze nadchodzącego meczu to jedna ze słabszych drużyn w lidze, której głównym zadaniem będzie walka o utrzymanie.

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Cagliari – Inter: transmisja TV

Mecz Cagliari – Inter Mediolan odbędzie się w niedzielę, 30 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1.

Cagliari – Inter: transmisja online

Mecze Serie A w tym starcie Cagliari – Inter można oglądać również w internecie. Dostęp do spotkania gwarantuje STS TV. Wystarczy, że założysz konto u bukmachera z kodem GOAL, a następnie postawisz pierwszy dowolony zakład za min. 2 zł. Dostęp zostanie odblokowany z sekcji „zakłady live”.

Gdzie oglądać mecz Cagliari – Inter Mediolan? Transmisja meczu Cagliari – Inter będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1, a także w internecie w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Cagliari – Inter Mediolan? Mecz Cagliari – Inter zostanie rozegrany w niedzielę, 30 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:45.

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