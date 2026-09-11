Puchacz zagrał na Old Trafford z Man United. „Jestem dumny z trenera”

Tymoteusz Puchacz spełnił marzenie i wystąpił na Old Trafford w Lidze Mistrzów. Sabah Baku wysoko przegrał z Manchesterem United (0:4). W rozmowie z Canal+ Sport polski piłkarz podsumował mecz.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Puchacz pochwalił trenera Sabah Baku po meczu z Man United

Sabah Baku to jeden z kilku beniaminków tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Mistrz Azerbejdżanu na start miał piekielnie trudne zadanie, ponieważ musiał zmierzyć się z Manchesterem United, a więc jednym z największych klubów na świecie. W składzie gości pełne dziewięćdziesiąt minut rozegrał Tymoteusz Puchacz. Reprezentant Polski nie ukrywał, że gra na Old Trafford była jego marzeniem, a mecz z Czerwonymi Diabłami cenną lekcją.

W rozmowie z Canal+ Sport wprost ocenił, że różnica pomiędzy drużynami była ogromna. Nie przekreśla jednak szans swojego zespołu w przyszłości, licząc na to, że Sabah jeszcze powalczy w tej edycji. Chwalił również trenera Valdasa Dambrauskasa, któremu wieszczy wielką przyszłość.

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– Różnica jest ogromna. Podejrzewam, że ich najtańszy zawodnik, to jest równowartość naszego składu. Na tym poziomie decydują milimetry, bo jest moment, że dają ci grać, masz sytuację, ale jak popełnisz jeden błąd, zdrzemniesz się na chwilę, źle ktoś wybiegnie, to Bruno to zobaczy, wklei podanie między linię i wyciągasz piłkę z siatki – mówił Tymoteusz Puchacz w rozmowie z Canal+ Sport.

– Ten poziom jest na razie dla nas za wysoki. To było widać. To jest dla nas lekcja. Nasz trener jest inteligentny i mamy na tyle dobrych, inteligentnych zawodników, że wyciągniemy z tego lekcje i powalczymy jeszcze w tej edycji – dodał piłkarz Sabah Baku.

– Mamy super trenera. Bardzo go chwalę, dlatego że widzę, jaki ma pomysł na futbol. Jestem z niego dumny, bo nie ustawił piątki, nie kazał nam bronić, tylko mieliśmy wychodzić wyżej, starać się grać i próbowaliśmy to robić. Mam nadzieję, że to początek kariery trenera w wielkiej piłce. Ma niesamowitą wiedzę, ma pasję i jest świetnym człowiekiem – chwalił szkoleniowca Sabah Baku polski zawodnik.

W tym sezonie Puchacz ma już na swoim koncie 12 spotkań, w których zanotował 5 asyst.