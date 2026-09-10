Arsenal proponował wymianę. Gyokeres za wielką gwiazdę

fot. PA Images Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Gyokeres za Alvareza. Arsenal chciał wymienić gwiazdy

Letnie okno transferowe dostarczyło wielu zaskakujących transferów. Kluby wydawały miliony, aby pozyskać wymarzonych zawodników. Niektórzy próbowali się pozbyć poszczególnych piłkarzy, a jeszcze inni mieli w planach wymiany gwiazd. Arsenal szuka na rynku nowego napastnika. Podobnie jak FC Barcelona zainteresował się Julianem Alvarezem z Atletico Madryt. Piłkarz nie chciał jednak myśleć o powrocie do Premier League.

Alvarez nie chciał wracać do Anglii, preferując przeprowadzkę do słonecznej Katalonii, co finalnie nie doszło do skutku. Okazuje się jednak, że Londyńczycy w zamian za mistrza świata byli gotowi nie tylko zapłacić, ale również oddać w rozliczeniu Viktora Gyokeresa. Atletico i Alvarez byli nieugięci.

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Decyzja mistrza Anglii może nieco dziwić. Gyokeres trafił na Emirates Stadium zaledwie rok temu za ponad 65 milionów euro ze Sportingu CP. W swoim pierwszym sezonie w barwach Kanonierów wystąpił w 55 meczach, w których strzelił 21 bramek i zanotował 3 asysty.

Niewykluczone, że temat wróci w styczniu, ponieważ Arsenal zamierza raz jeszcze spróbować ściągnąć wymarzonego napastnika. Nie da się ukryć, że w takim przypadku Szwed nie tylko straciłby miejsce w składzie na jego rzecz, lecz znalazłby się na wylocie. Można się zatem spodziewać, że w najbliższej przyszłości pojawi się w mediach więcej plotek transferowych dot. Viktora Gyokeresa.