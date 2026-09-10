Mourinho go uwielbia. Real Madryt wynagrodzi piłkarza

Real Madryt wynagrodzi ulubieńca Jose Mourinho nowym kontraktem. Jak donosi AS, Arda Guler dogadał się z klubem w sprawie warunków umowy. Nowe poorzumienie będzie obowiązywać do 2031 roku.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Arda Guler podpisze nowy kontrakt z Realem Madryt

Real Madryt poza wpadką z Realem Betis (0:1) wygrał wszystkie pozostałe mecze w sezonie 2026/2027. Dotychczasowy bilans Jose Mourinho wynosi więc cztery zwycięstwa w pięciu spotkaniach. Królewscy zajmują obecnie 3. miejsce w tabeli La Liga ze stratą trzech punktów do FC Barcelony.

Od początku sezonu istotną rolę w wyjściowej jedenastce odgrywa Arda Guler, który zachwyca formą. W starciu z Espanyolem zaliczył asystę przy golu Jude’a Bellinghama. Z kolei w rywalizacji z Malagą wpisał się na listę strzelców, choć na boisku zameldował się na ostatnie kilka minut.

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Mourinho jest zachwycony formą i wpływem na grę zespołu, jaki wywarł Arda Guler. Zauważyły to również władze Los Blancos, które podjęły decyzję o przedłużeniu umowy z 21-letnim ofensywnym pomocnikiem. Z informacji dziennika AS wynika, że obie strony doszły już do porozumienia. Reprezentant Turcji ma podpisać kontrakt do 2031 roku. Założenie jest takie, że będzie traktowany nie jako wielki talent, ale jako pełnoprawna gwiazda drużyny.

Guler trafił na Bernabeu latem 2023 roku z Fenerbahce. Jego początki nie były łatwe, ale w poprzednim sezonie nastąpił przełom. Łącznie młody pomocnik ma na swoim koncie już 116 występów w klubie, 19 bramek oraz 26 asyst.