Mbappe wybrał pomiędzy Złotą Piłką a Ligą Mistrzów z Realem Madryt

22:22, 10. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  CBS Sports

Kylian Mbappe nie wahał się ani przez moment, gdy w rozmowie z CBS Sports został zapytany o to, co by wolał. Francuz, mając do wyboru Złotą Piłkę lub triumf w Lidze Mistrzów, wskazał na sukces z Realem Madryt.

Kylian Mbappe
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ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe chce wygrać Ligę Mistrzów z Realem Madryt

Kylian Mbappe to bez wątpienia jeden z najlepszych zawodników na świecie. Poprzedni sezon w jego wykonaniu był bardzo dobry, jeśli bierzemy pod uwagę indywidualne osiągnięcia. Francuz został królem strzelców La Liga, Ligi Mistrzów i Mistrzostw Świata. Dodatkowo został najskuteczniejszym piłkarzem w historii mundialu. Jedyne czego mu zabrakło to sukcesów drużynowych z Realem Madryt lub reprezentacją Francji.

Niemniej jednak Mbappe to jeden z największych faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Nie tak dawno piłkarz w rozmowie z mediami wprost powiedział, że gdyby mógł, oddałby głos na samego siebie. Uroczysta gala France Football odbędzie się w październiku w Londynie.

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Choć wygranie prestiżowej nagrody pozostaje jego marzeniem, bardziej od indywidualnych wyróżnień ceni sukces drużynowy. Zapytany o to, czy wolałby Złotą Piłkę, czy Ligę Mistrzów, bez wahania wskazał na triumf w elitarnych rozgrywkach z Realem Madryt.

Triumf w Lidze Mistrzów z Realem Madryt jest dla mnie ważniejszy niż Złota Piłka – powiedział Mbappe w rozmowie z CBS Sports.

W tym sezonie Mbappe imponuje formą od początku rozgrywek. W La Liga zdobył 4 bramki w 4 meczach. Na listę strzelców wpisał się również w wygranym starciu z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Królewscy pod wodzą Jose Mourinho zajmują obecnie 3. miejsce w tabeli La Liga.

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