Real Madryt planuje wymianę z Liverpoolem. Wiadomo, o kogo chodzi

Real Madryt i Liverpool mogą wymienić się zawodnikami. O planach obu klubów na kolejne okna transferowe pisze serwis Fichajes. Barwy zmienić mogą Alexis Mac Allister oraz Eduardo Camavinga.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Camavinga za Mac Allistera. Wymiana na linii Real – Liverpool

Real Madryt podobnie jak Liverpool poczynił latem poważne wzmocnienia, jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu. Hiszpański klub wydał na wzmocnienia 225 milionów euro, sięgając po takich graczy jak Yan Diomande, Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Denzel Dumfries czy Bernardo Silva. Z kolei The Reds za prawie 270 milionów euro wzmocnili kadrę następującymi piłkarzami: Bradley Barcola, Jeremy Jacquet, Victor Munoz czy Ronald Araujo.

Wspólnym mianownikiem jest również fakt, że w obu drużynach latem zmieniono trenera. Niewykluczone, że w przyszłości Jose Mourinho i Andoni Iraola wymienią się pomocnikami. O potencjalnej wymianie zawodników pisze serwis Fichajes, ujawniając oba nazwiska.

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Wspomniani piłkarze to Eduardo Camavinga oraz Alexis Mac Allister. W obu przypadkach mowa o graczach, którzy w ostatnich miesiącach często byli łączenie ze zmianą pracodawcy. Francuz może liczyć co najwyżej na bycie zawodnikiem rotacji. Na miejsce w wyjściowej jedenastce i regularną grę co tydzień od deski do deski nie ma większych szans. Z kolei Argentyńczyk jest podstawowym piłkarzem pierwszego składu, lecz jego nie jest uważany za nietykalnego. Trudno jednak powiedzieć, czy miałaby to być zwykła wymiana, czy jedna ze stron musiałaby dopłacić.

Wartość obu zawodników jest podobna. O 20 mln euro wyżej wyceniany jest Alexis Mac Allister.