Raków Częstochowa czeka na dyrektora sportowego. Padło nazwisko

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Tomas Petrasek faworytem Rakowa na dyrektora sportowego

Raków Częstochowa w czwartek (10 września) przedstawił nowego trenera. Stery w klubie przejął Tomasz Kaczmarek, którego zadaniem będzie poprawa wyników i wyciągnięcie zespołu z kryzysu. Na ten moment Medaliki zajmują ostatnie 18. miejsce w tabeli bez żadnego zwycięstwa. Co więcej, po sześciu meczach mają na swoim koncie równe zero punktów. Przegrali wszystkie dotychczasowe spotkania w lidze.

W konferencji udział wziął również Michał Świerczewski, czyli właściciel klubu. Jedno z pytań dotyczyło kwestii dyrektora sportowego. Co ciekawe, Raków ma konkretnego kandydata i cały czas na niego czeka. Problem w tym, że wciąż jest on czynnym piłkarzem. Chodzi o Tomasa Petraska.

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– Cały czas czekamy na jedną osobę, ale on nie chce skończyć z piłką nożną. To jest Tomas Petrasek. Ma świetne predyspozycje do tego, żeby być dobrym dyrektorem sportowym. Trochę ten temat źle rozegraliśmy. Ostatnio z Dawidem Szwargą rozmawialiśmy, że popełniliśmy błąd, nie przedłużając kontraktu z Petraskiem, ponieważ w jakiś sposób byłby już przygotowany do tej roli jednocześnie pomagając nam na boisku – mówił Michał Świerczewski.

– Tomek, czekamy na ciebie, ale nie wiem, czy nasza cierpliwość się nie skończy. Być może to jest twoje pięć minut, więc rzucaj piłkę. Ostatnio widziałem zdjęcie z Jonatanem, że skutecznie go wyblokowałeś, ale myślę, że więcej możesz osiągnąć w Rakowie niż tam na boisku – dodał.

Tomas Petrasek w przeszłości był związany z Rakowem w latach 2016-2023. Łącznie wystąpił w 171 meczach, w których strzelił aż 34 bramki. Wygrał m.in. mistrzostwo Polski w 2023 roku. Później przeniósł się do Korei Południowej, gdzie grał w barwach Jeonbuk Hyundai. Obecnie jest związany kontraktem z Hradec Kralove w lidze czeskiej.