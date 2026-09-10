Barcelona nie spłaciła transferów. Na liście m.in. Lewandowski i Raphinha

FC Barcelona wciąż ma do spłaty transfery sprzed kilku lat. Jak donosi serwis Actualite-Barca zobowiązania transferowe wobec innych klubów wynoszą aż 167 milionów euro. Wśród nich jest m.in. transfer Roberta Lewandowskiego.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Raphinha

FC Barcelona ma 167 mln euro zobowiązań transferowych

FC Barcelona to jeden z najlepszych klubów na świecie. W ostatnich latach mają jednak duże problemy na rynku transferowym, które wynikają z zasad Finansowego Fair-Play. Ten fakt mocno utrudnia im działania dot. wzmocnień zespołu, a następnie rejestracji zawodników w La Liga.

Podobnie jak inne kluby Barcelona często korzysta z kupowania zawodników „na raty”. Podczas ostatniego zgromadzenia socios podsumowano zobowiązania transferowe, które pozostały do spłaty. Kataloński klub za transfery dokonane w przeszłości musi zapłacić jeszcze 167 milionów euro, co wynika z dokumentu udostępnionego przez serwis Actualite-Barca. Do danych dotarł założyciel wspomnianego serwisu – Sofiane.

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Co ciekawe, na liście znajduje się Robert Lewandowski, którego Blaugrana kupiła latem 2022 roku. Bayern Monachium otrzyma za niego jeszcze nieco ponad 11 milionów euro. Podobnie wygląda sprawa Raphinhi, za którego Leeds United dostanie 19 milionów euro. Największe zobowiązania są wobec Daniego Olmo oraz Anthony’ego Gordona. Lipsk czeka na mniej więcej 34 miliony euro za Hiszpana, zaś Newcastle na prawie 22 mln euro w czasie krótkoterminowym oraz prawie 47 mln euro w trybie długoterminowym.

Zobowiązania transferowe FC Barcelony: