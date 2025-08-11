Chelsea może zarobić 50 mln. Ligowy rywal chce dwóch zawodników The Blues

09:54, 11. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  CaughtOffside

Chelsea może zarobić nawet 50 milionów euro na sprzedaży dwóch zawodników. Jak podaje CaughtOffside, na celowniku ligowego rywala znaleźli się Axel Disasi oraz David Datro Fofana.

Enzo Maresca
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Podwójny transfer z Chelsea

Wolverhampton Wanderers planuje wzmocnić skład przed rozpoczęciem sezonu. W związku z tym na radarze klubu znalazło się dwóch piłkarzy Chelsea – Axel Disasi oraz David Datro Fofana. Władze Wolves już skontaktowały się z angielskim gigantem w sprawie dostępności obu zawodników.

Disasi to silny obrońca, który miałby zostać liderem defensywy Wilków. W poprzednim sezonie Francuz rozegrał 27 spotkań we wszystkich rozgrywkach, a drugą część rozgrywek spędził na wypożyczeniu w Aston Villi. Z kolei napastnik z Wybrzeża Kości Słoniowej – Fofana – mógłby pomóc drużynie dzięki swojej skuteczności w ataku i szybkości.

POLECAMY TAKŻE

Ibrahima Konate
Real Madryt ma konkurenta do walki o Konate. Gigant wyraził zainteresowanie
Enzo Maresca
Chelsea szykuje transferowy manewr. W grze wymiana z RB Lipsk
Christopher Nkunku
Nkunku na wylocie z Chelsea. Może obrać zaskakujący kierunek

O obu zawodników rywalizują także inne kluby. Napoli szuka partnera dla Amira Rrahmaniego, a Stade Rennais chciałoby skorzystać na doświadczeniu 27-letniego defensora. Natomiast 22-letni Iworyjczyk znalazł się na celowniku OGC Nice, a także VfB Stuttgart. W związku z tym Wolves muszą liczyć się z mocną konkurencją na rynku.

Tylko u nas

Maksym Khlan
Jest decyzja Wisły w sprawie Chłania! [NASZ NEWS]
Niels Frederiksen
Crvena zvezda to nie wyrok. Lech rzuca wyzwanie hegemonowi
Jesus Jimenez: To będzie dla mnie wyjątkowy moment [NASZ WYWIAD]

The Blues oczekują za Disasiego około 30–35 milionów euro, a za Fofanę 15 milionów. Londyńczycy są otwarci na negocjacje. W grę wchodzą także bonusy czy wymiana zawodników. Wszystko zależy jednak od preferencji piłkarzy oraz tego, czy oba kluby osiągną porozumienie w sprawie warunków potencjalnych transferów.

Zobacz także: Isak mógł trafić do hiszpańskiego giganta. To byłby hit