Isak mógł trafić do hiszpańskiego giganta. To byłby hit

12:53, 10. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Liverpool.com

Alexander Isak mógł jako nastolatek trafić do hiszpańskiego giganta. Portal Liverpool.com ujawnił historię napastnika Newcastle United.

Alexander Isak
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Alexander Isak w ostatniej chwili zmienił zdanie

Alexander Isak obecnie jest łączony z transferem do Liverpoolu. Zawodnik Newcastle United jasno zakomunikował, że chce zmienić klub. Sroki odrzuciły pierwszą ofertę, jednak The Reds już pracują nad nową propozycją. Szwed został odsunięty od treningów z drużyną, a jego występ w pierwszym meczu nowego sezonu Premier League przeciwko Aston Villi wydaje się mało prawdopodobny.

Portal „Liverpool.com” ujawnił, że jako nastolatek Isak był bliski przejścia do Realu Madryt, gdy ten jeszcze występował w barwach szwedzkiego AIK. Wkrótce po ukończeniu 17 lat uzgodnione zostały nawet warunki transferu z hiszpańską drużyną, jednak potem miał wątpliwości. W ostatniej chwili zawodnik wybrał Borussię Dortmund, gdzie trafił w 2017 roku.

Niemiecki klub jest znany z rozwijania młodych i utalentowanych piłkarzy. Natomiast w tym przypadku nie było tak kolorowo, ponieważ Szwed w barwach BVB zagrał jedynie w 13 spotkaniach. Przełom w jego karierze nastąpił dopiero po wypożyczeniu do Willem II.

Za 15 milionów euro w 2019 roku Isak trafił do Realu Sociedad, gdzie sprawdził się znakomicie. W 132 meczach strzelił 44 bramki i zanotował osiem asyst. Trzy lata później Newcastle United wykupiło go za 70 milionów euro. Obecnie wszystko wskazuje na to, że 25-latek wkrótce pożegna się St James’s Park.

