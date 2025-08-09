Chelsea pozbędzie się napastnika? Chce go duży klub

Chelsea może sprzedać lub wypożyczyć swojego napastnika. Jak podaje L’Equipe, zawodnik The Blues znalazł się na celowniku francuskich klubów.

PA Images Na zdjęciu: Enzo Maresca

Nice może pozyskać napastnika Chelsea

Podczas bieżącego okienka transferowego OGC Nice straciła Evanna Guessanda, który przeszedł do Aston Villi oraz Gaetana Laborde. Obaj zawodnicy byli ważnymi postaciami w poprzednim sezonie, a ich odejście mocno osłabiło ofensywę francuskiego zespołu.

W związku tym klub rozgląda się za nowym snajperem. Jednym z kandydatów jest David Datro Fofana. Piłkarz Chelsea ma ważny kontrakt do 2029 roku. Iworyjczyk trafił do Londynu w styczniu 2023 z Molde, ale nie przebił się do pierwszego składu. Dlatego był wypożyczany do Unionu Berlin, Burnley, a ostatnio do tureckiego Goztepe.

The Blues są otwarci na definitywną sprzedaż 22-latka. Natomiast Nice preferuje wypożyczenie z opcją wykupu i pokryciem części pensji. O napastnika walczy także Toulouse FC.

Ten klub w przeciwieństwie do ekipy z Nicei jest gotów na transfer definitywny, ale nie zamierza zaoferować więcej niż 5 milionów euro. Problemem może być także wysokie wynagrodzenie zawodnika.

David Datro Fofana w zeszłym sezonie wystąpił tylko w dziewięciu spotkaniach, ponieważ przez większość czasu zmagał się z kontuzją. Zdołał rozegrać jedynie łącznie 282 minuty, w których strzelił dwie bramki.

