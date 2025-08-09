Chelsea pozbędzie się napastnika? Chce go duży klub

17:22, 9. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  L’Equipe

Chelsea może sprzedać lub wypożyczyć swojego napastnika. Jak podaje L’Equipe, zawodnik The Blues znalazł się na celowniku francuskich klubów.

Enzo Maresca
PA Images Na zdjęciu: Enzo Maresca

Nice może pozyskać napastnika Chelsea

Podczas bieżącego okienka transferowego OGC Nice straciła Evanna Guessanda, który przeszedł do Aston Villi oraz Gaetana Laborde. Obaj zawodnicy byli ważnymi postaciami w poprzednim sezonie, a ich odejście mocno osłabiło ofensywę francuskiego zespołu.

W związku tym klub rozgląda się za nowym snajperem. Jednym z kandydatów jest David Datro Fofana. Piłkarz Chelsea ma ważny kontrakt do 2029 roku. Iworyjczyk trafił do Londynu w styczniu 2023 z Molde, ale nie przebił się do pierwszego składu. Dlatego był wypożyczany do Unionu Berlin, Burnley, a ostatnio do tureckiego Goztepe.

The Blues są otwarci na definitywną sprzedaż 22-latka. Natomiast Nice preferuje wypożyczenie z opcją wykupu i pokryciem części pensji. O napastnika walczy także Toulouse FC.

Ten klub w przeciwieństwie do ekipy z Nicei jest gotów na transfer definitywny, ale nie zamierza zaoferować więcej niż 5 milionów euro. Problemem może być także wysokie wynagrodzenie zawodnika.

David Datro Fofana w zeszłym sezonie wystąpił tylko w dziewięciu spotkaniach, ponieważ przez większość czasu zmagał się z kontuzją. Zdołał rozegrać jedynie łącznie 282 minuty, w których strzelił dwie bramki.

