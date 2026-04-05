Chelsea blisko transferu. Porozumienie osiągnięte

16:22, 5. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Źródło: Fabrizio Romano

Chelsea osiągnęła porozumienie z Valentinem Barco w sprawie warunków indywidualnych przed transferem - informuje Fabrizio Romano. Argentyńczyk jasno dał do zrozumienia, że chce dołączyć do londyńskiego giganta.

Liam Rosenior
Na zdjęciu: Liam Rosenior

Valentin Barco o krok od transferu do Chelsea

Chelsea w minioną sobotę rozbiła Port Vale (7:0) na Stamford Bridge i awansował do półfinału Pucharu Anglii. Nieco gorzej wiedzie się drużynie Liama Roseniora w Premier League. Po 31. kolejkach The Blues zajmują szóste miejsce, a już w najbliższej serii spotkań czeka ich hitowe starcie z Manchesterem City.

Londyński gigant nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Jak informuje Fabrizio Romano, klub osiągnął pełne porozumienie z Valentinem Barco w sprawie warunków kontraktowych. Argentyńczyk miał dać do zrozumienia, że chce dołączyć do Chelsea, a obecnie wszystko zależy od decyzji samego klubu.

Kluczowym czynnikiem ułatwiającym negocjacje jest fakt, że Barco obecnie występuje w RC Strasbourg, który podobnie jak Chelsea, należy do tej samej grupy właścicielskiej. To znacząco przyspiesza przebieg rozmów. O zainteresowaniu pomocnikiem informował wcześniej także portal „TyC Sports”, podkreślając, że londyńczycy od dłuższego czasu monitorują 21-letniego zawodnika.

Dodatkowym atutem transferu jest fakt, że Barco miał już okazję pracować z obecnym menedżerem Chelsea. To właśnie pod okiem Roseniora Argentyńczyk znacząco rozwinął swoje umiejętności. W obecnym sezonie Barco rozegrał 38 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował dziewięć asyst.

Barco już także za sobą epizod w Brighton & Hove Albion, w którym wystąpił w sześciu meczach Premier League, zanim przeniósł się do Francji w poszukiwaniu regularnej gry. Według portalu Transfermarkt.de jego wartość wynosi obecnie około 35 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości