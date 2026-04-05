Chelsea blisko transferu. Porozumienie osiągnięte

Chelsea osiągnęła porozumienie z Valentinem Barco w sprawie warunków indywidualnych przed transferem - informuje Fabrizio Romano. Argentyńczyk jasno dał do zrozumienia, że chce dołączyć do londyńskiego giganta.

Valentin Barco o krok od transferu do Chelsea

Chelsea w minioną sobotę rozbiła Port Vale (7:0) na Stamford Bridge i awansował do półfinału Pucharu Anglii. Nieco gorzej wiedzie się drużynie Liama Roseniora w Premier League. Po 31. kolejkach The Blues zajmują szóste miejsce, a już w najbliższej serii spotkań czeka ich hitowe starcie z Manchesterem City.

Londyński gigant nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Jak informuje Fabrizio Romano, klub osiągnął pełne porozumienie z Valentinem Barco w sprawie warunków kontraktowych. Argentyńczyk miał dać do zrozumienia, że chce dołączyć do Chelsea, a obecnie wszystko zależy od decyzji samego klubu.

Kluczowym czynnikiem ułatwiającym negocjacje jest fakt, że Barco obecnie występuje w RC Strasbourg, który podobnie jak Chelsea, należy do tej samej grupy właścicielskiej. To znacząco przyspiesza przebieg rozmów. O zainteresowaniu pomocnikiem informował wcześniej także portal „TyC Sports”, podkreślając, że londyńczycy od dłuższego czasu monitorują 21-letniego zawodnika.

Dodatkowym atutem transferu jest fakt, że Barco miał już okazję pracować z obecnym menedżerem Chelsea. To właśnie pod okiem Roseniora Argentyńczyk znacząco rozwinął swoje umiejętności. W obecnym sezonie Barco rozegrał 38 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował dziewięć asyst.

Barco już także za sobą epizod w Brighton & Hove Albion, w którym wystąpił w sześciu meczach Premier League, zanim przeniósł się do Francji w poszukiwaniu regularnej gry. Według portalu Transfermarkt.de jego wartość wynosi obecnie około 35 milionów euro.