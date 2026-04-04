Chelsea poluje na pomocnika. Argentyńczyk na radarze giganta

19:05, 4. kwietnia 2026
Paweł Wątorski

Chelsea wyraziła zainteresowanie argentyńskim pomocnikiem. Jak podaje "TYC Sports", Valentin Barco z RC Strasbourg znalazł się na liście życzeń The Blues..

Liam Rosenior
Na zdjęciu: Liam Rosenior

Valentin Barco w kręgu zainteresowań Chelsea

Chelsea zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Premier League i wciąż pozostaje w grze o Puchar Anglii. W letnim oknie transferowym będzie kluczowe dla wzmocnienia zespołu ze Stamford Bridge. Londyńczycy poszukują solidnego pomocnika, a jednocześnie nie tracą z oczu młodych talentów.

Według doniesień „TYC Sports”, Chelsea jest na dobrej drodze, by podpisać kontrakt z Valentinem Barco, obecnie występującym w barwach RC Strasbourg. Okazuje się, że klub osiągnął już wstępne porozumienie z 21-letnim argentyńskim pomocnikiem, choć niektóre szczegóły transferu pozostają do ustalenia.

Kluczową rolę w przyspieszeniu transferu odgrywają bliskie relacje między Chelsea a francuskim klubem, wynikające z faktu, że oba zespoły należą do tej samej grupy właścicielskiej. Barco będzie miał także okazję ponownie współpracować z Liamem Roseniorem, pod którego wodzą rozwinął się w Ligue 1.

W tym sezonie Argentyńczyk rozegrał 37 spotkań, w których strzelił dwa gole i dołożył dziewięć asyst. Barco ma już za sobą krótką i nieudaną przygodę w Premier League. W zespole Brighton & Hove Albion rozegrał zaledwie sześć spotkań, zanim trafił do Francji. Jego kontrakt z RC Strasbourg obowiązuje do czerwca 2029 roku, a serwis Transfermarkt.de wycenia Argentyńczyka na 35 mln euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości