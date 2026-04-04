Chelsea poluje na pomocnika. Argentyńczyk na radarze giganta

Valentin Barco w kręgu zainteresowań Chelsea

Chelsea zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Premier League i wciąż pozostaje w grze o Puchar Anglii. W letnim oknie transferowym będzie kluczowe dla wzmocnienia zespołu ze Stamford Bridge. Londyńczycy poszukują solidnego pomocnika, a jednocześnie nie tracą z oczu młodych talentów.

Według doniesień „TYC Sports”, Chelsea jest na dobrej drodze, by podpisać kontrakt z Valentinem Barco, obecnie występującym w barwach RC Strasbourg. Okazuje się, że klub osiągnął już wstępne porozumienie z 21-letnim argentyńskim pomocnikiem, choć niektóre szczegóły transferu pozostają do ustalenia.

Kluczową rolę w przyspieszeniu transferu odgrywają bliskie relacje między Chelsea a francuskim klubem, wynikające z faktu, że oba zespoły należą do tej samej grupy właścicielskiej. Barco będzie miał także okazję ponownie współpracować z Liamem Roseniorem, pod którego wodzą rozwinął się w Ligue 1.

W tym sezonie Argentyńczyk rozegrał 37 spotkań, w których strzelił dwa gole i dołożył dziewięć asyst. Barco ma już za sobą krótką i nieudaną przygodę w Premier League. W zespole Brighton & Hove Albion rozegrał zaledwie sześć spotkań, zanim trafił do Francji. Jego kontrakt z RC Strasbourg obowiązuje do czerwca 2029 roku, a serwis Transfermarkt.de wycenia Argentyńczyka na 35 mln euro.