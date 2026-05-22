Alvarez wybrał klub na przyszły sezon. Tylko tam chce grać

Alvarez chce tylko do FC Barcelony

Atletico Madryt rozczarowało swoich kibiców w tym sezonie. Podopieczni Diego Simeone awansowali do półfinału Ligi Mistrzów, ale nie mieli w nim większych szans. Z kolei w rozgrywkach La Liga plasują się dopiero na 4. miejscu przed ostatnim meczem. Przegrali również w finale Pucharu Króla oraz odpadli w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Kolejny rok kończą więc bez trofeum.

Taki stan rzeczy nie podoba się jednej z największych gwiazd. Julian Alvarez chciałby grać o najwyższe cele i walczyć o najważniejsze trofea. Dlatego mistrz świata z 2022 roku jest zdeterminowany, żeby zmienić klub i definitywnie rozstać się z Atletico Madryt.

Sprzyja temu zainteresowanie ze strony FC Barcelony. Kataloński klub upatruje w nim priorytet na lat. Zmiana klubu wewnątrz La Liga to tylko jedna z opcji, ponieważ medialne doniesienia łączą go również z Arsenalem oraz Paris Saint-Germain. Z informacji Matteo Moretto wynika jednak, że Alvarez chce zostać w Hiszpanii. Jedyne, o czym myśli to przeprowadzką do Blaugrany.

Barcelona w najbliższych dniach ma ruszyć z miejsca ws. ściągnięcia Alvareza. Planowane są rozmowy z Atletico oraz agentem piłkarza. Alternatywą dla reprezentanta Argentyny ma być Joao Pedro. Brazylijczyk błyszczy w Chelsea i również chce przenieść się na Camp Nou.

W tym sezonie Alvarez zdobył 20 goli i zaliczył 9 asyst w 49 meczach. Co ciekawe, Joao Pedro ma identyczne statystyki.