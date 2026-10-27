Kolejny wstrząs w Man Utd. Glazerowie rozważają wielki ruch

11:27, 27. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  ESPN

Man Utd może stanąć przed kolejną zmianą właścicielską. Według wieści ESPN, rodzina Glazerów rozważa sprzedaż klubu, a przyszłość projektu sir Jima Ratcliffe’a budzi różne pytania.

Sir Jim Ratcliffe
Obserwuj nas w
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe

Przyszłość Man Utd pod znakiem zapytania

Manchester United od miesięcy zmaga się z problemami, które podsycają dyskusję o kierunku rozwoju klubu. Według informacji Marka Ogdena z ESPN rodzina Glazerów ma czekać na odpowiedni moment, aby spieniężyć swoje udziały i wycofać się z inwestycji. Ewentualna transakcja nie musi jednak nastąpić szybko. Dużo zależy od kondycji sportowej zespołu oraz zainteresowania potencjalnych kupców.

Sir Jim Ratcliffe wszedł do struktur właścicielskich w lutym 2024 roku, nabywając 27,7 proc. udziałów za mniej więcej 1,25 miliarda funtów. W zamian przejął odpowiedzialność za pion sportowy, a jego firma INEOS zaczęła wprowadzać zmiany organizacyjne. Towarzyszyły im między innymi redukcje zatrudnienia, które wywołały sporo emocji wśród pracowników i kibiców.

Odbierz FREEBET 20 PLN w aplikacji Superbet. Zarejestruj się z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według ostatnich wieści Glazerowie mają jednak coraz więcej wątpliwości dotyczących sposobu, w jaki Ratcliffe zarządza sportową częścią klubu. Dodatkowym powodem do niepokoju pozostają wyniki drużyny. Porażka 0:3 z Bournemouth ponownie skierowała uwagę na sytuację Manchesteru United i skuteczność podejmowanych decyzji. Na razie nie ma jednak potwierdzenia, że właściciele rozpoczęli formalny proces sprzedaży.

W najbliższym czasie istotne pozostaną również decyzje dotyczące ławki trenerskiej. Przyszłość Michaela Carricka oraz wybór ewentualnego następcy mają nadal znajdować się w gestii Ratcliffe’a i kierownictwa INEOS. Jeśli Glazerowie rzeczywiście będą chcieli sprzedać klub, kluczowe okażą się zarówno warunki transakcji, jak i perspektywy sportowe zespołu. Na ten moment scenariusz zmiany właściciela pozostaje jednak bardziej spekulacją, a nie oficjalnie ogłoszonym planem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości