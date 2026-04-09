Liverpool chce przechwycić cel transferowy Manchesteru United

Carlos Baleba od dawna wzbudza zainteresowanie angielskich gigantów. Jak podaje Ekrem Konur, Liverpool powalczy z Manchesterem United o podpis kameruńskiego pomocnika.

Liverpool może sprowadzić nowego pomocnika podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego, zwłaszcza jeśli straci jedną ze swoich gwiazd. Niepewna pozostaje przyszłość Dominika Szoboszlaia oraz Alexisa Mac Allistera, którzy są łączeni przez media z przeprowadzką do Realu Madryt. W przypadku odejścia któregoś z nich władze z Anfield Road będą zmuszone szybko znaleźć odpowiedniego następcę.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku Liverpoolu znajduje się Carlos Baleba. Pomocnik Brighton & Hove Albion do tej pory najczęściej był przymierzany do Manchesteru United.

Plany Czerwonych Diabłów może jednak pokrzyżować właśnie gigant z Merseyside, który również poważnie rozważa pozyskanie 22-letniego Kameruńczyka i bacznie obserwuje jego rozwój.

Szesnastokrotny reprezentant Kamerunu trafił do zespołu Mew z LOSC Lille w 2023 roku za 27 milionów euro i bardzo szybko stał się ważną postacią drużyny The Seagulls. Mierzący 179 centymetrów pomocnik imponuje dynamiką, siłą fizyczną oraz skutecznością w odbiorze piłki. W trwającym sezonie rozegrał 29 spotkań, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 55 milionów euro.