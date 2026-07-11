Manchester United bacznie rozgląda się za nowym pomocnikiem. Jak się okazuje, teraz na transferową listę życzeń Czerwonych Diabłów trafił Joao Gomes z Wovlerhampton Wanderers. Strony nawiązały już kontakt - donosi "TEAMtalk"

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Joao Gomes łączony z Manchesterem United

Manchester United tego lata za wszelką cenę chce wzmocnić środek pola. Wydawało się, że pierwszym ich transferem będzie Ederson z Atalanty Bergamo. Temat jednak niespodziewanie się oddalił. Czerwone Diabły rozglądają się za inną opcją i jedna z nich jest w Championship. Serwis „TEAMtalk” zdradził, że w kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się Joao Gomes z Wolverhampton Wanderers.

Wspomniane źródło zdradza, że Manchester United wykonał już konkretne kroki dążące do transferu. Obóz angielskiego giganta nawiązał już kontakt z otoczeniem Joao Gomesa. Brazylijski zawodnik od dawna budził podziw na Old Trafford, ale dopiero teraz władze klubu umieściły jego osobę na wysokim miejscu na liście życzeń.

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Warto zaznaczyć, że Joao Gomes już tego lata był o krok od zmiany barw klubowych. Zawodnik Wolverhampton Wanderers był już w zasadzie dogadany z Atletico Madryt. Temat jednak upadł. Dla Brazylijczyka to jednak nic straconego, ponieważ wciąż może być bohaterem bardzo głośnej przeprowadzki.

Joao Gomes od 2023 roku jest związany z Wolverhampton Wanderers. Dotychczas Brazylijczyk rozegrał 130 spotkań w koszulce angielskiego zespołu. Udało mu się ośmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.