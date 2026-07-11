Bradley Barcola jest coraz bliżej rozstania z Paris Saint-Germain. Tymczasem faworytem do pozyskania Francuza jest Arsenal. Transfer skrzydłowego będzie wiązał się z wydatkiem rzędu 130 milionów funtów - donosi Ekrem Konur.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Arsenal zbliża się do transferu Bradleya Barcoli

Bradley Barcola jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Reprezentant Francji nie jest zadowolony z pełnionej roli w Paris Saint-Germain i poważnie myśli o zmianie barw klubowych. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że wyłonił się faworyt do pozyskania skrzydłowego PSG. A jest nim Arsenal.

Mistrzowie Premier League od dawna interesują się Bradleyem Barcolą. Zawodnik Paris Saint-Germian dotychczas jednak częściej był łączony z Liverpoolem. Notowania The Reds spadły, a na pole-position wysunął się klub z Londynu. Kanonierzy będą musieli sięgnąć głęboko do portfela. Na transfer reprezentanta Francji trzeba będzie przeznaczyć aż 130 milionów funtów.

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Wciąż jednak nie jest jeszcze przesądzone odejście Bradleya Barcoli z Paris Saint-Germain. Triumfatorzy Ligi Mistrzów są w stałym kontakcie ze swoim gwiazdorem i rozmawiają na temat nowej umowy. Negocjacje jednak utknęły w martwym punkcie, a otoczenie skrzydłowego rozgląda się za nowym pracodawcą. Czas pokaże, czy finalnie 23-latek wyląduje w Arsenalu.

Bradley Barcola dotychczas rozegrał 152 spotkania w koszulce Paris Saint-Germain. Francuz zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 39 trafienia, a także zaliczył 37 asyst.