Reprezentacja Norwegii była o krok od sensacji w Miami. Anglicy przeżywali bardzo długo trudne chwile, lecz ostatecznie to oni zagrają w półfinale trwającego mundialu.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Norwegia - Anglia

Norwegia postawiła się Anglii

Reprezentacja Norwegii w walce o trzecie miejsce w gronie półfinalistów mundialu mierzyła się z Anglią. Faworytem tego starcia, w powszechnej opinii, byli Synowie Albionu. Skandynawowie nie zamierzali jednak tanio sprzedać skóry, licząc na skuteczność swojego snajpera.

Na trybunach w Miami zasiadło ponad 64 tysiące kibiców. Pierwszą groźną akcję zobaczyli jednak dopiero w 36. minucie. Wówczas w roli głównej wystąpił Andreas Schjelderup, który oddał mocny strzał z linii bocznej pola karnego. Bramkarz wyspiarzy był bezradny i musiał wyciągać piłkę z siatki. Tym samym zapachniało niespodzianką na MŚ 2026.

𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐆𝐎𝐋❗



𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐒𝐜𝐡𝐣𝐞𝐥𝐝𝐞𝐫𝐮𝐩 cudownym strzałem daje Norwegii prowadzenie z Anglią w meczu o półfinał mundialu!



📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/h8de4Yg4Vt pic.twitter.com/HpH8S9770y — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 11, 2026

Odpowiedź ekipy prowadzonej przez Thomasa Tuchela była jednak szybka. Jeszcze w doliczonym czasie pierwszej połowy piłkę do siatki skierował Jude Bellingham. Zawodnik broniący barw Realu Madryt wykorzystał podanie z boku boiska i strzałem lewą nogą umieścił futbolówkę w siatce. Do przerwy był zatem remis.

Jude Bellingham znów bierze sprawy w swoje ręce!



Piąty gol na mundialu i mamy remis w starciu Anglii z Norwegią!



Zacieramy rączki na drugą połowę!



📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/h8de4Yg4Vt pic.twitter.com/Avh3fO5OcJ — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 11, 2026

Na kolejnego gola kibice na trybunach musieli czekać do 55. minuty. Wówczas bramkę zdobył Torbjorn Heggem. Gdy fani ekipy ze Skandynawii przygotowywali się już do słynnego wiosłowania, sędzia zdecydował się sprawdzić sytuację na monitorze VAR. Ostatecznie trafienie nie zostało uznane z powodu faulu Erlinga Haalanda.

Haaland swoim faulem odbiera drugą bramkę Norwegom w starciu z Anglikami…



Jak myślicie, czy VAR interweniował słusznie? 🤨#WorldCup #MistrzostwaŚwiata pic.twitter.com/I9Wlb96zeO — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 11, 2026

Napastnik Manchesteru City okazję do wpisania się na listę strzelców miał natomiast w 74. minucie. Najpierw Fredrik Aursnes po uderzeniu głową trafił w poprzeczkę. Chwilę później Haaland oddał strzał, ale jego próba była niecelna. Ostatecznie do 90 minuty więcej goli nie padło i potrzebna była dogrywka.

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W dodatkowym czasie czasie gry już w 93. minucie z dobrej strony pokazał się Bellingham. Zawodnik ekipy Tuchel wykorzystał błąd Orjana Nylanda i z zimną krwią wyprowadził Anglików na prowadzenie. Z kolei w 100. minucie Synowie Albionu mogli znaleźć się w jeszcze bardziej komfortowym położeniu, mogąc mieć jedenastkę. Ostatecznie arbiter anulował decyzję o rzucie karnym.

𝐉𝐮𝐝𝐞 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐡𝐚𝐦 jest w miejscu, w którym musi być w takiej sytuacji!



Anglicy bliżej półfinału niż Wikingowie! #WorldCup #MistrzostwaŚwiata pic.twitter.com/MCd3LHRs6j — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 11, 2026

Mimo że w ostatnich fragmentach rywalizacji w dodatkowym czasie obie drużyny miały swoje szanse, to rezultat już się nie zmienił. Tym samym reprezentacja Anglii awansowała do półfinału mundialu, mając wciąż szanse na powtórzenie osiągnięcia z 1966 roku, gdy została mistrzem świata. W kolejnym spotkaniu zmierzy się z lepszym z pary Argentyna – Szwajcaria.

Norwegia – Anglia 1:2 pd. (1:1) (1:1)

1:0 Andreas Schjelderup 36′

1:1 Jude Bellingham 45+2′

1:2 Jude Bellingham 93′