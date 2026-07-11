Manchester United dodał na transferową listę życzeń nowego defensora. Na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Neco Williams z Nottingham Forest - przekazuje "BBC Sport".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Neco Williams wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United nie zwalnia tempa podczas letniego okienka transferowego. Priorytetem władz klubu pozostaje wzmocnienie kilku pozycji, a jedną z nich jest lewa strona defensywy. Z informacji przekazanych przez „BBC Sport”, na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Neco Williams, który na co dzień reprezentuje barwy Nottingham Forest.

Transfer reprezentanta Walii byłby jednak niezwykle kontrowersyjny. Neco Williams jest bowiem wychowankiem Liverpoolu i to właśnie w barwach The Reds rozpoczynał swoją seniorską karierę. Przenosiny do odwiecznego rywala z Old Trafford z pewnością wywołałyby spore poruszenie wśród kibiców obu klubów.

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Obecnie Neco Williams jest graczem Nottingham Forest, gdzie należy do kluczowych zawodników zespołu. Dobre występy w Premier League sprawiły, że wzbudził zainteresowanie Manchesteru United, który uważnie monitoruje jego sytuację przed ewentualnym złożeniem oferty .Na razie nie wiadomo, czy władze z City Ground będzie skłonne rozstać się ze swoim defensorem.

Neco Williams dotychczas rozegrał 160 spotkań w koszulce Nottingham Forest. Walijczyk zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dziewięć asyst.