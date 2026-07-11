Norwegia na prowadzeniu! Andreas Schjelderup strzela Anglii
W sobotnim ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026 oglądamy starcie, w którym Norwegia mierzy się z Anglią. Skandynawowie w poprzedniej fazie mundialu okazali się lepsi od Brazylii (2:1). Podopieczni Thomasa Tuchela natomiast pokonale Meksyk po niezwykle trudnej przeprawie (3:2). Faworytem tego starcia są oczywiście Dumni Synowie Albionu, ale Erling Haaland i spółka zamierzają popsuć im sporo krwi.
Anglia od pierwszych minut narzuciła swoje tempo. Jednak w 36. minucie to Norwegia wyprowadziła zabójczy cios. Martin Odeegard odnalazł wolnego na skrzydle Andreasa Schjelderup. Boczny pomocnik oddał zaskakujący strzał po dłuższym słupku, który wylądował w bramce. Jordan Pickford w tej sytuacji kompletnie nie miał nic do powiedzenia.
Reprezentacja Anglii zdołała jeszcze przed przerwą odpowiedzieć. Na ratunek przybył Jude Bellingham, który popisał się znakomitym uderzeniem. Dumni Synowie Albionu odpowiedzieli w najlepszy możliwy sposób, czyli golem do szatni.
Rywalizacja na Hard Rock Stadium w Miami jest niezwykle gorąca. Druga odsłona zapowiada się niezwykle interesująco.
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