Schjelderup zaskoczył Anglię! Szybka odpowiedź Bellinghama [WIDEO]

23:55, 11. lipca 2026 01:47, 12. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / TVP Sport

Norwegia w 36. minucie wyszła na prowadzenie w meczu z Anglią w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Do siatki trafił Andreas Schjelderup, który popisał się kapitalnym uderzeniem.

Andreas Schjelderup oraz Noni Madueke
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andreas Schjelderup oraz Noni Madueke

Norwegia na prowadzeniu! Andreas Schjelderup strzela Anglii

W sobotnim ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026 oglądamy starcie, w którym Norwegia mierzy się z Anglią. Skandynawowie w poprzedniej fazie mundialu okazali się lepsi od Brazylii (2:1). Podopieczni Thomasa Tuchela natomiast pokonale Meksyk po niezwykle trudnej przeprawie (3:2). Faworytem tego starcia są oczywiście Dumni Synowie Albionu, ale Erling Haaland i spółka zamierzają popsuć im sporo krwi.

Anglia od pierwszych minut narzuciła swoje tempo. Jednak w 36. minucie to Norwegia wyprowadziła zabójczy cios. Martin Odeegard odnalazł wolnego na skrzydle Andreasa Schjelderup. Boczny pomocnik oddał zaskakujący strzał po dłuższym słupku, który wylądował w bramce. Jordan Pickford w tej sytuacji kompletnie nie miał nic do powiedzenia.

Reprezentacja Anglii zdołała jeszcze przed przerwą odpowiedzieć. Na ratunek przybył Jude Bellingham, który popisał się znakomitym uderzeniem. Dumni Synowie Albionu odpowiedzieli w najlepszy możliwy sposób, czyli golem do szatni.

Rywalizacja na Hard Rock Stadium w Miami jest niezwykle gorąca. Druga odsłona zapowiada się niezwykle interesująco.

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