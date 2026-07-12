Tuchel mocno zaskoczył. To powiedział po awansie

02:46, 12. lipca 2026 03:08, 12. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  ITV

Anglia pokonała Norwegię i awansowała do półfinału Mistrzostw Świata 2026. Thomas Tuchel, selekcjoner Synów Albionu, nie był zadowolony z postawy swojej drużyny.

Thomas Tuchel
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Moritz Müller/ Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Anglia triumfuje, Tuchel rozczarowany

Chociaż Anglia ostatecznie okazała się lepsza od reprezentacji Norwegii i zagra w półfinale mundialu, to postawa zwycięzców zmagań w Miami pozostawiała wiele do życzenia. Mistrzowie świata z 1966 roku w pojedynku na Hard Rock Stadium zaprezentowali się zdecydowanie poniżej swoich możliwości.

Tego samego zdania był Thomas Tuchel. Selekcjoner świeżo upieczonych półfinalistów po ostatnim gwizdku krytycznie wypowiedział się na temat gry swojego zespołu:

– Sami bardzo sobie utrudniliśmy życie. Graliśmy w zauważalnie niedbały sposób. Popełniliśmy mnóstwo błędów technicznych. Dziś mieliśmy szczęście. Nasza boiskowa postawa w tym spotkaniu nie ma nic wspólnego z mentalnością. Po prostu musimy grać lepiej – przyznał Tuchel, cytowany przez ITV.

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W półfinale, który odbędzie się 15 lipca o godzinie 21:00, Anglia zmierzy się ze zwycięzcą starcia Argentyna – Szwajcaria. Ten pojedynek zaplanowano na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie.

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