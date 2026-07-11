Juventus wziął pod lupę perełkę Ajaksu Amsterdam

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Mika Godts na radarze Juventusu

Juventus nie może zaliczyć poprzedniego sezonu do udanych. Zespół Starej Damy zakończył rozgrywki Serie A dopiero na szóstym miejscu, co oznacza, że w nadchodzącej kampanii będzie rywalizował jedynie w Lidze Europy. Władze turyńskiego klubu chcą jak najszybciej wrócić do walki o najważniejsze trofea zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich pucharach. Z tego powodu planowane są kolejne wzmocnienia kadry ekipy prowadzonej przez Luciano Spallettiego.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z zawodników znajdujących się na liście życzeń Juventusu jest Mika Godts. 21-letni skrzydłowy imponuje formą w barwach Ajaksu Amsterdam, a jego występy w Eredivisie nie przechodzą bez echa na rynku transferowym. Zainteresowanie belgijskim talentem wykazują również Arsenal oraz AS Roma, dlatego turyńczyków czeka trudna rywalizacja o podpis perspektywicznego ofensywnego piłkarza.

Godts przywdziewa koszulkę obecnego zespołu od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się do Amsterdamu z Genku za około milion euro. Belg początkowo występował głównie w zespołach młodzieżowych, jednak z czasem wywalczył sobie miejsce w pierwszej drużynie. W poprzednim sezonie rozegrał 44 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 17 bramek i notując 15 asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 35 milionów euro, choć Ajax oczekuje za swojego zawodnika mniej więcej 40-45 milionów euro. Kontrakt skrzydłowego obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

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