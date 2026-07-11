Ferran Torres jest zdecydowany na transfer do Paris Saint-Germain. Tymczasem okazuje, że napastnika FC Barcelony chce kolejny klub. Zawodnik znalazł się na radarze Tottenhamu Hotspur - informuje "CaughtOffside".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Tottenham Hotspur pozyska Ferrana Torresa? Poważne zainteresowanie

Ferran Torres może być jednym z bohaterów letniego okienka transferowego. Od dłuższego czasu media łączą napastnika FC Barcelony z przenosinami do Paris Saint-Germain. Sam zawodnik ma być gotowy na ten ruch. Jednak wszystko wskazuje na to, że francuski gigant nie jest jedynym klubem zainteresowanym usługami piłkarza FC Barcelony. Według informacji serwisu „CaughtOffside”, do wyścigu o podpis reprezentanta Hiszpanii dołączył Tottenham Hotspur.

Londyńczycy uważnie monitorują sytuację Ferrana Torresa i rozważają złożenie oferty, jeśli tylko pojawi się realna szansa na jego pozyskanie. Reprezentant Hiszpanii ma być otwarty na zmianę otoczenia, choć jego priorytetem pozostaje transfer do Paris Saint-Germain. Nie oznacza to jednak, że inne kluby nie spróbują przekonać go do zmiany decyzji.

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Tottenham Hotspur liczy, że będzie w stanie przedstawić zawodnikowi atrakcyjny projekt sportowy i włączyć się do walki o jego podpis. Na ten moment nie wiadomo, czy FC Barcelona zdecyduje się sprzedać swojego napastnika oraz jaka kwota byłaby satysfakcjonująca dla władz katalońskiego klubu. Jedno jest jednak pewne – zainteresowanie Ferranem Torresem stale rośnie, a jego przyszłość może być jednym z najgorętszych tematów najbliższych tygodni.

Ferran Torres dotychczas rozegrał 207 spotkań w koszulce FC Barcelony. Napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 65 trafień, a także zaliczył 23 asysty.