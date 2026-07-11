Reprezentacja Argentyny w meczu ćwierćfinałowym MŚ 2026 zmierzy się ze Szwajcarią. Znane są już składy obu ekip na spotkanie, które odbędzie się na Arrowhead Stadium.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

MŚ 2026. Składy na mecz Argentyna – Szwajcaria

Reprezentacja Argentyny i szwajcarska ekipa rozpoczęły zmagania na mundialu z dużymi ambicjami. Mistrzowie świata z Kataru mają zamiar ponownie odegrać jedną z głównych ról podczas turnieju. Z kolei Helweci liczą na kolejny udany występ na wielkiej imprezie.

Argentyńczycy od lat należą do ścisłej światowej czołówki. Praktycznie przed każdym spotkaniem są wymieniani w gronie zespołów zdolnych walczyć o najwyższe cele. Drużyna prowadzona przez selekcjonera Lionela Scaloniego opiera swoją siłę na doświadczeniu, jakości indywidualnej oraz dużej stabilności taktycznej.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szwajcaria z kolei ponownie chce udowodnić, że potrafi rywalizować z najlepszymi reprezentacjami globu. Ekipa z Europy regularnie melduje się na dużych turniejach i słynie z dobrze zorganizowanej gry, dyscypliny oraz umiejętności wykorzystywania swoich szans w kluczowych momentach.

Argentyna ze Szwajcarią zmierzą się po raz kolejny w historii. Ich ostatnie bezpośrednie spotkanie na wielkim turnieju miało miejsce podczas MŚ 2014, kiedy to po dogrywce triumfowali zawodnicy ekipy z Ameryki Południowej. Kluczem do wygranej Albiceleste był wówczas Angel Di Maria.

Obie drużyny podejdą do tego spotkania z jasno określonym celem. Argentyna będzie chciała potwierdzić status jednego z faworytów mundialu. Tymczasem Szwajcaria spróbuje sprawić niespodziankę, chcąc zatrzymać jednego z najbardziej wymagających rywali.

Mistrzostwa Świata. Oficjalne składy na mecz Argentyna – Szwajcaria

Argentyna (4-3-3): Martinez – Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico – Paredes, Fernandez, Mac Allister – De Paul, Alvarez, Messi

Szwajcaria (4-2-3-1): Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Xhaka, Freuler – Ndoye, Sow, Rieder – Embolo.