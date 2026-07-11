MŚ 2026. Składy na mecz Argentyna – Szwajcaria
Reprezentacja Argentyny i szwajcarska ekipa rozpoczęły zmagania na mundialu z dużymi ambicjami. Mistrzowie świata z Kataru mają zamiar ponownie odegrać jedną z głównych ról podczas turnieju. Z kolei Helweci liczą na kolejny udany występ na wielkiej imprezie.
Argentyńczycy od lat należą do ścisłej światowej czołówki. Praktycznie przed każdym spotkaniem są wymieniani w gronie zespołów zdolnych walczyć o najwyższe cele. Drużyna prowadzona przez selekcjonera Lionela Scaloniego opiera swoją siłę na doświadczeniu, jakości indywidualnej oraz dużej stabilności taktycznej.
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Szwajcaria z kolei ponownie chce udowodnić, że potrafi rywalizować z najlepszymi reprezentacjami globu. Ekipa z Europy regularnie melduje się na dużych turniejach i słynie z dobrze zorganizowanej gry, dyscypliny oraz umiejętności wykorzystywania swoich szans w kluczowych momentach.
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Argentyna ze Szwajcarią zmierzą się po raz kolejny w historii. Ich ostatnie bezpośrednie spotkanie na wielkim turnieju miało miejsce podczas MŚ 2014, kiedy to po dogrywce triumfowali zawodnicy ekipy z Ameryki Południowej. Kluczem do wygranej Albiceleste był wówczas Angel Di Maria.
Obie drużyny podejdą do tego spotkania z jasno określonym celem. Argentyna będzie chciała potwierdzić status jednego z faworytów mundialu. Tymczasem Szwajcaria spróbuje sprawić niespodziankę, chcąc zatrzymać jednego z najbardziej wymagających rywali.
Mistrzostwa Świata. Oficjalne składy na mecz Argentyna – Szwajcaria
Argentyna (4-3-3): Martinez – Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico – Paredes, Fernandez, Mac Allister – De Paul, Alvarez, Messi
Szwajcaria (4-2-3-1): Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Xhaka, Freuler – Ndoye, Sow, Rieder – Embolo.