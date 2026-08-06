Marcin Bułka wkrótce może opuścić Arabię Saudyjską. Neom FC właśnie otrzymało oficjalną ofertę za polskiego bramkarza. Złożyła ją Olympique Marsylia - informuje dziennik "L'Equipe".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Olympique Marsylia złożyła ofertę za Marcina Bułkę

Marcin Bułka od ponad roku przebywa w Arabii Saudyjskiej. Początek tej przygody nie był udany, ponieważ golkiper doznał poważnej kontuzji. Polak wrócił już do zdrowia i tego lata może być bohaterem głośnego powrotu do Francji. Dziennik „L’Equipe” przekazuje, że Olympique Marsylia złożyła oficjalną ofertę za golkipera Neom SC.

Dziennikarze przekazują, że Olympique Marsylia wykonała już pierwszy konkretny krok w sprawie transferu Marcina Bułki. Francuski klub złożył Neom SC oficjalną ofertę wypożyczenia reprezentanta Polski. Rozmowy pomiędzy stronami mają trwać, ale na ten moment trudno przewidzieć, czy zakończą się powodzeniem.

Obecnie tylko taka formuła transferu wchodzi w grę. Olympique Marsylia nie dysponuje bowiem środkami, które pozwoliłyby na definitywne wykupienie Marcina Bułki, a dodatkowym problemem pozostają wysokie oczekiwania finansowe samego bramkarza. To właśnie kwestie ekonomiczne mogą okazać się największą przeszkodą w sfinalizowaniu całej transakcji.

Marcin Bułka jeszcze nie wrócił do pełnej formy po ciężkiej kontuzji. Dotychczas reprezentant Polski rozegrał tylko sześć spotkań między słupkami Neom SC. Czas pokaże, czy wkrótce nie będziemy oglądali golkipera ponownie na boiskach Ligue 1.