Bruno Fernandes opuści Man United, jeśli nie spełnią jego prośby

Bruno Fernandes ma kontrakt z Man United do połowy 2027 roku. Z tego względu pojawiają się plotki dot. odejścia z klubu. Portugalczyk zostanie, ale Czerwone Diabły muszą mu zagwarantować transfery przed powrotem do Ligi Mistrzów - donosi The Telegraph.

Manchester United w przypadku zwycięstwa w najbliższej kolejce zapewni sobie awans do Ligi Mistrzów. Udział w elitarnych rozgrywkach to jeden z warunków, żeby Bruno Fernandes został w klubie. Portugalczyk nie ukrywał, że chce grać o najwyższe trofea. Sam awans do europejskich pucharów to jednak nie wszystko. Czerwone Diabły muszą spełnić drugą prośbę kapitana zespołu.

Z informacji The Telegraph wynika, że Fernandes oczekuje odpowiednich wzmocnień przed startem nowego sezonu. Podczas spotkania z pionem sportowym przekazał im, że chce walczyć o zwycięstwo w Premier League i Lidze Mistrzów. Bez transferów jest to niemożliwe.

Kapitan Czerwonych Diabłów oczekuje gwarancji wzmocnień. Jeśli takiej nie dostanie, rozważy inne oferty w nadchodzące lato, a tych z pewnością nie zabraknie. Manchester United przyjął do wiadomości prośbę pomocnika i jest gotów ją spełnić. Na Old Trafford chcą go zatrzymać za wszelką cenę, ponieważ jest gwiazdą klubu, a także kluczowym zawodnikiem.

W przeszłości reprezentant Portugalii był łączony m.in. z klubami w Arabii Saudyjskiej, a także Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain. Bruno Fernandes trafił do Man United zimą 2019 roku ze Sportingu CP za 65 mln euro. Łącznie ma na swoim koncie ponad 320 występów, w których zdobył 106 goli i zaliczył 106 asyst.