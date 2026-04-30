Real Madryt nie będzie czekał. Wtedy zapadnie decyzja ws. nowego trenera

Real Madryt na pewno zmieni trenera przed startem przyszłego sezonu. Najnowsze informacje sugerują, że Florentino Perez nie będzie zwlekał. Naziwsko szkoleniowca ma być znane przed startem Mistrzostw Świata 2026.

Real Madryt ogłosi nowego trenera przed Mistrzostwami Świata

Real Madryt w sezonie 2025/2026 miał dwóch trenerów. Latem ubiegłego roku zatrudniony został Xabi Alonso, z którym wiązano wielką przyszłość. Na stanowisku wytrzymał mniej więcej pół roku i po porażce w Superpucharze Hiszpanii podziękowano mu za pracę. W jego miejsce przyszedł Alvaro Arbeloa, dla którego była to pierwsza praca na seniorskim poziomie. Wcześniej prowadził tylko Kastylię.

Odpadnięcie z Ligi Mistrzów oraz brak trofeów na krajowym podwórku oznacza jedno – kolejną zmianę trenera. Przyszłość Arbeloi jest przesądzona. Od przyszłego sezonu na ławce trenerskiej zobaczymy innego szkoleniowca. Kto przejmie Real Madryt? Najpoważniejszym kandydatem na ten moment wydaje się Jose Mourinho, ale w mediach krążą także inne nazwiska.

Ramon Alvarez de Mon oraz Joaquin Maroto przekazali nowe informacje ws. wyboru trenera. Królewscy nie będą zwlekać z ogłoszeniem nazwiska następcy Arbeloi. Ma to nastąpić w okresie pomiędzy zakończeniem sezonu a startem Mistrzostw Świata. Florentino Perez nie chce przeciągać decyzji. Powodem ma być fakt, że na mundialu chcą razem z nowym szkoleniowcem obserwować zawodników pod kątem możliwych wzmocnień. W 2014 roku po świetnym turnieju do Madrytu trafił m.in. James Rodriquez.

Cadena SER pisze, że faworytem Pereza jest Mourinho. Zdaniem prezydenta klubu Portugalczyk ma wszystkie pożądane cechy i umiejętności, żeby uzdrowić szatnię pierwszego zespołu. Przypomnijmy, że 63-latek w przeszłości prowadził Królewskich.