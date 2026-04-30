Real Madryt nie będzie czekał. Wtedy zapadnie decyzja ws. nowego trenera

Real Madryt ogłosi nowego trenera przed Mistrzostwami Świata
Real Madryt w sezonie 2025/2026 miał dwóch trenerów. Latem ubiegłego roku zatrudniony został Xabi Alonso, z którym wiązano wielką przyszłość. Na stanowisku wytrzymał mniej więcej pół roku i po porażce w Superpucharze Hiszpanii podziękowano mu za pracę. W jego miejsce przyszedł Alvaro Arbeloa, dla którego była to pierwsza praca na seniorskim poziomie. Wcześniej prowadził tylko Kastylię.
Odpadnięcie z Ligi Mistrzów oraz brak trofeów na krajowym podwórku oznacza jedno – kolejną zmianę trenera. Przyszłość Arbeloi jest przesądzona. Od przyszłego sezonu na ławce trenerskiej zobaczymy innego szkoleniowca. Kto przejmie Real Madryt? Najpoważniejszym kandydatem na ten moment wydaje się Jose Mourinho, ale w mediach krążą także inne nazwiska.
Ramon Alvarez de Mon oraz Joaquin Maroto przekazali nowe informacje ws. wyboru trenera. Królewscy nie będą zwlekać z ogłoszeniem nazwiska następcy Arbeloi. Ma to nastąpić w okresie pomiędzy zakończeniem sezonu a startem Mistrzostw Świata. Florentino Perez nie chce przeciągać decyzji. Powodem ma być fakt, że na mundialu chcą razem z nowym szkoleniowcem obserwować zawodników pod kątem możliwych wzmocnień. W 2014 roku po świetnym turnieju do Madrytu trafił m.in. James Rodriquez.
Cadena SER pisze, że faworytem Pereza jest Mourinho. Zdaniem prezydenta klubu Portugalczyk ma wszystkie pożądane cechy i umiejętności, żeby uzdrowić szatnię pierwszego zespołu. Przypomnijmy, że 63-latek w przeszłości prowadził Królewskich.