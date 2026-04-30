Lewandowski w grze o hitowy transfer. Kulisy wychodzą na jaw

10:49, 30. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Źródło: Tuttosport

Robert Lewandowski znów jest łączony z transferem do klubu z Serie A. Gigant ligi włoskiej według "Tuttosport" przygotowuje plan, który może doprowadzić do finalizacji ruchu.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Juventus ma być najbardziej realną opcją dla Lewandowskiego

Robert Lewandowski ponownie znalazł się w centrum transferowych spekulacji. Jak informuje „Tuttosport”, Juventus pracuje nad scenariuszem sprowadzenia polskiego napastnika, a kluczową rolę w całej operacji ma odgrywać Luciano Spalletti. Włoch miał już przedstawić swoją wizję wzmocnień zespołu.

Według informacji mediów z Hiszpanii, Lewandowski coraz poważniej rozważa odejście z FC Barcelony. Szczególnie jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie nowej umowy. W tym kontekście klub z Turynu ma być jedną z najbardziej realnych opcji, obok zainteresowania z MLS oraz Arabii Saudyjskiej.

Źródła podkreślają, że agent zawodnika, Pini Zahavi, miał już odbyć wstępne rozmowy z przedstawicielami Juve. Spotkanie miało dotyczyć potencjalnych warunków kontraktu, który mógłby opiewać na mniej więcej 6 milionów euro netto rocznie plus premie uzależnione od wyników sportowych.

W klubie z Turynu podkreśla się, że kluczowym warunkiem całej operacji będzie awans Juventusu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Dopiero wtedy klub ma być gotowy na poważne inwestycje w ofensywę i spełnienie oczekiwań swojego szkoleniowca.

Lewandowski, który w obecnym sezonie zdobył już 17 bramek, pozostaje natomiast zawodnikiem, którego forma nadal budzi respekt w Europie. Włoskie media przypominają, że podobne transfery doświadczonych gwiazd wcześniej sprawdzały się w Serie A. Przykładem są m.in. Zlatan Ibrahimović czy Luka Modrić, którzy w późniejszych latach kariery nadal odgrywali kluczowe role w swoich zespołach.

W tle całej operacji pozostaje także rywalizacja innych klubów. AC Milan przez pewien czas również obserwował sytuację polskiego napastnika. Niemniej w ostatnich tygodniach miał  skupić się na innych celach transferowych.

