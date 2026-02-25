Bramkarz Pogoni ma dość! Idzie z klubem do sądu

Pogoń Szczecin skróciła zimą wypożyczenie Axela Holewińskiego. Młody bramkarz został zesłany do rezerw, ponieważ nie chce przedłużyć umowy. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl informuje, że 20-latek skierował sprawę do sądu.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Axel Holewiński

Pogoń wkrótce straci Holewińskiego? Bramkarz skierował sprawę do sądu

Pogoń Szczecin postanowiła zimą skrócić wypożyczenie Axela Holewińskiego. Podczas rundy jesiennej utalentowany bramkarz błyszczał na zapleczu Ekstraklasy, osiągając świetny wynik wspólnie z Polonią Bytom. Nie było mu jednak dane by pozostać w drużynie. Wrócił do Szczecina, choć klub nie planował dawać mu realnej szansy. Zamiast tego, chciał wymusić na nim podpisanie nowego kontraktu.

Strony się nie dogadały, więc Holewiński został zesłany do rezerw. Na przestrzeni ostatnich tygodni wiele klubów zainteresowało się jego sytuacją, próbując wyciągnąć go ze Szczecina. Media informowały chociażby o propozycji Wisły Kraków, a ostatnio również Jagiellonii Białystok. Chętnych było więcej – między innymi Raków Częstochowa, Lechia Gdańsk czy Wieczysta Kraków.

Pogoń nie zgodziła się jednak na sprzedaż Holewińskiego. Mimo tego może go wkrótce stracić. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl ujawnił, że 20-latek postanowił założyć sprawę w Piłkarskim Sądzie Polubownym PZPN. Oczekuje przedwczesnego rozwiązania umowy z winy klubu. W najbliższych tygodniach sprawa się wyjaśni – jeśli bramkarz ją wygra, Pogoń już na pewno na nim nie zarobi.

Holewiński jesienią rozegrał w pierwszej lidze 19 spotkań i siedmiokrotnie zachował czyste konto.