Jagiellonia złożyła ofertę za bramkarza! To duży talent

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Pogoń straci bramkarza? Jagiellonia w grze o 20-latka

Axel Holewiński w rundzie jesiennej błyszczał na zapleczu Ekstraklasy. Świetnie radził sobie w barwach Polonii Bytom, do której był wypożyczony. Zimą Pogoń Szczecin niespodziewanie skróciła wypożyczenie młodego bramkarza. Nie chodziło jednak o danie mu szansy w pierwszym zespole, tylko wymuszenie na nim podpisania nowego kontraktu. Ten nie przyjął propozycji, więc wylądował w rezerwach.

Na przestrzeni ostatnich tygodni był łączony chociażby z Wisłą Kraków. Jeszcze przed końcem zimowego okienka ma szansę na zmianę zespołu. Bartłomiej Czetowicz poinformował, że dwa kluby wykazują zainteresowanie Holewińskim. Jednym z nich jest Jagiellonia Białystok, która zdążyła już złożyć ofertę. Druga opcja to Piast Gliwice, który chciałby, aby 20-letni bramkarz stał się częścią transakcji, w ramach której Patryk Dziczek trafiłby do Szczecina jeszcze przed końcem sezonu.

Dwa kluby zainteresowane Axelem Holewińskim. Pogoń Szczecin nie prowadzi negocjacji kontraktowych z młodym reprezentantem Polski.



Jeszcze przed weekendem do Dumy Pomorza wpłynęła propozycja transferu Holewińskiego do Jagiellonii Białystok. Piłkarz miałby być rezerwowym w… pic.twitter.com/P0b7sStjUi — Bartłomiej Czetowicz (@BCzetowicz) February 25, 2026

Dla Holewińskiego transfer byłby wybawieniem, bowiem nie ma szans na grę dla Pogoni w drugiej części sezonu. Obecnie nie toczą się rozmowy między nim a klubem, jeśli chodzi o kwestię przedłużenia umowy. Ta obowiązuje tylko do połowy 2027 roku.

Jesienią Holewiński uzbierał w pierwszej lidze siedem czystych kont w 18 występach.