Jagiellonia złożyła ofertę za bramkarza! To duży talent

16:20, 25. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Bartłomiej Czetowicz [X]

Jagiellonia Białystok zainteresowała się bramkarzem Pogoni Szczecin. Bartłomiej Czetowicz poinformował, że klub z Podlasia złożył ofertę za Axela Holewińskiego.

Adrian Siemieniec
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Pogoń straci bramkarza? Jagiellonia w grze o 20-latka

Axel Holewiński w rundzie jesiennej błyszczał na zapleczu Ekstraklasy. Świetnie radził sobie w barwach Polonii Bytom, do której był wypożyczony. Zimą Pogoń Szczecin niespodziewanie skróciła wypożyczenie młodego bramkarza. Nie chodziło jednak o danie mu szansy w pierwszym zespole, tylko wymuszenie na nim podpisania nowego kontraktu. Ten nie przyjął propozycji, więc wylądował w rezerwach.

Na przestrzeni ostatnich tygodni był łączony chociażby z Wisłą Kraków. Jeszcze przed końcem zimowego okienka ma szansę na zmianę zespołu. Bartłomiej Czetowicz poinformował, że dwa kluby wykazują zainteresowanie Holewińskim. Jednym z nich jest Jagiellonia Białystok, która zdążyła już złożyć ofertę. Druga opcja to Piast Gliwice, który chciałby, aby 20-letni bramkarz stał się częścią transakcji, w ramach której Patryk Dziczek trafiłby do Szczecina jeszcze przed końcem sezonu.

Dla Holewińskiego transfer byłby wybawieniem, bowiem nie ma szans na grę dla Pogoni w drugiej części sezonu. Obecnie nie toczą się rozmowy między nim a klubem, jeśli chodzi o kwestię przedłużenia umowy. Ta obowiązuje tylko do połowy 2027 roku.

Jesienią Holewiński uzbierał w pierwszej lidze siedem czystych kont w 18 występach.

