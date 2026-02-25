Jagiellonia złożyła ofertę za bramkarza! To duży talent

Pogoń straci bramkarza? Jagiellonia w grze o 20-latka
Axel Holewiński w rundzie jesiennej błyszczał na zapleczu Ekstraklasy. Świetnie radził sobie w barwach Polonii Bytom, do której był wypożyczony. Zimą Pogoń Szczecin niespodziewanie skróciła wypożyczenie młodego bramkarza. Nie chodziło jednak o danie mu szansy w pierwszym zespole, tylko wymuszenie na nim podpisania nowego kontraktu. Ten nie przyjął propozycji, więc wylądował w rezerwach.
Na przestrzeni ostatnich tygodni był łączony chociażby z Wisłą Kraków. Jeszcze przed końcem zimowego okienka ma szansę na zmianę zespołu. Bartłomiej Czetowicz poinformował, że dwa kluby wykazują zainteresowanie Holewińskim. Jednym z nich jest Jagiellonia Białystok, która zdążyła już złożyć ofertę. Druga opcja to Piast Gliwice, który chciałby, aby 20-letni bramkarz stał się częścią transakcji, w ramach której Patryk Dziczek trafiłby do Szczecina jeszcze przed końcem sezonu.
Dla Holewińskiego transfer byłby wybawieniem, bowiem nie ma szans na grę dla Pogoni w drugiej części sezonu. Obecnie nie toczą się rozmowy między nim a klubem, jeśli chodzi o kwestię przedłużenia umowy. Ta obowiązuje tylko do połowy 2027 roku.
Jesienią Holewiński uzbierał w pierwszej lidze siedem czystych kont w 18 występach.