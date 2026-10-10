Barcelona zainteresowana byłym piłkarzem Ekstraklasy. Robi furorę w Anglii

FC Barcelona dołączyła do szerokiego grona klubów, które są zainteresowane byłym piłkarzem Radomiaka Radom. Jak donosi Ekrem Konur, na liście życzeń Katalończyków znalazł się Luka Vusković.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Vusković pod obserwacją FC Barcelony

FC Barcelona przeprowadziła pierwsze poważne zmiany w kadrze pierwszego zespołu w minione lato. Głównie pion sportowy skupił się na wzmocnieniach ofensywy. W przyszłości większa uwaga ma skupić się na formacji defensywnej. W obronie praktycznie na każdej pozycji potrzebni są nowi piłkarze. Jeśli chodzi o stoperów, potrzebna jest większa głębia składu. Z kolei na bokach kataloński klub potrzebuje następców Julesa Kounde i Alejandro Balde.

Środkowy obrońca to profil piłkarza, jakiego w Barcelonie szukają od dawna. Co prawda, rozglądają się za zawodnikiem lewonożnym, lecz ich uwagę przykuł również Luka Vusković. Warto dodać, że jeszcze dwa lata temu reprezentant Chorwacji grał w PKO BP Ekstraklasie.

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Vusković bronił barw Radomiaka Radom w rundzie wiosennej sezonu 2023/2024. Na polskich boiskach imponował przede wszystkim skutecznością, zdobywając trzy bramki w czternastu meczach. Jak na stopera jest to bardzo dobry wynik. Latem utalentowany obrońca zmienił klub, przechodząc z Tottenhamu do Brighton. W Premier League radzi sobie doskonale, czym zwrócił na siebie uwagę topowych drużyn.

Poza Barceloną interesują się nim również inne największe kluby jak Real Madryt, Bayern Monachium, Chelsea, Man United czy Liverpool. W tym sezonie Vusković ma na swoim koncie 8 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył asystę. Jest wyceniany na 65 milionów euro.