Man Utd rusza po gwiazdę Realu Madryt! Szykuje się głośny transfer

Man Utd chce sprowadzić Endricka już zimą. Jak przekazał Juan Jesus na platformie X, angielski klub walczy o napastnika Realu Madryt, który nie może liczyć na regularną grę.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United chce przejąć Endricka

Man Utd szuka sposobu na wzmocnienie ofensywy i zwrócił uwagę na Endricka. Według ostatnich wieści Czerwone Diabły należą do faworytów wyścigu o jego podpis. Chociaż konkurencja nie śpi. W grze pozostają również AC Milan oraz Borussia Dortmund, a najbliższe tygodnie mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości zawodnika, przekonuje na X dziennikarz Juan Jesus.

Endrick ma powody, aby rozważać zmianę otoczenia. Po wypożyczeniu do Olympique Lyon w drugiej połowie poprzedniego sezonu wrócił do Madrytu, ale nie wywalczył sobie miejsca w składzie. W trakcie kampanii 2026/2027 miał rozegrać zaledwie cztery minuty w La Liga. Tak ograniczone możliwości występów nie odpowiadają ambicjom napastnika ani oczekiwaniom jego otoczenia.

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Problemem dla zainteresowanych klubów mogą okazać się jednak warunki odejścia z Realu. Przedstawiciele Brazylijczyka mają oczekiwać transferu definitywnego lub wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Nie chcą zatem kolejnego tymczasowego rozwiązania, które po kilku miesiącach ponownie postawiłoby piłkarza przed tym samym dylematem. Manchester United musi zatem uwzględnić wymagania zawodnika i stanowisko Królewskich.

☎️ Endrick está muy cerca de dejar el Real Madrid este mismo mercado de invierno.



➡️El AC Milan está en clara pole position, pero varios clubes siguen muy atentos a la situación, especialmente desde la Premier League (con el Manchester United a la cabeza) y el Borussia… — Juan jesus (@Juanjesuscsap) October 9, 2026

Nie będzie w każdym razie łatwo przekonać Endricka do przeprowadzki do Anglii. Według przywoływanych informacji AC Milan ma być atrakcyjną opcją dla napastnika, któremu przedstawiono konkretną wizję wykorzystania jego umiejętności. Ważnym momentem może okazać się listopadowe spotkanie przedstawicieli piłkarza z władzami Los Blancos. Jeśli rozmowy otworzą drogę do styczniowego odejścia, Manchester United będzie musiał przedstawić ofertę, która pozwoli mu wygrać rywalizację z konkurentami.