Wielki zwrot ws. Cristiano Ronaldo! Prezes federacji ogłosił, co dalej

Cristiano Ronaldo może wrócić do reprezentacji Portugalii już w listopadzie. Prezes federacji Pedro Proenca, cytowany przez Fabrizio Romano na X, zapowiedział taki scenariusz.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo znów na ustach wszystkich

Cristiano Ronaldo w ostatnich dniach znalazł się w centrum spekulacji dotyczących przyszłości w drużynie narodowej. Pojawiły się informacje że napastnik może zakończyć karierę reprezentacyjną po sprzeczce z trenerem Jorge Jesusem. Teraz głos w sprawie zabrał szef portugalskiej federacji. Przekazał, że zarówno władze, jak i selekcjoner oraz piłkarze liczą na powrót gwiazdora.

– Federacja, trener i wszyscy koledzy z drużyny są jednomyślni: chcemy powrotu Cristiano. Spodziewam się go już podczas listopadowej przerwy na mecze reprezentacji – powiedział Pedro Proenca cytowany przez Fabrizio Romano na platformie X.

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Prezes portugalskiej federacji podkreślił również, że sam zawodnik ma być gotowy do ponownego występu w narodowych barwach. – Cristiano również jest gotowy do powrotu. Jest najlepszy w historii – dodał Proenca. Te słowa stanowią wyraźny sygnał, że w Portugalii nie zamierzają zamykać drzwi przed kapitanem, mimo wcześniejszych informacji o napięciach.

Tymczasem Ronaldo wciąż imponuje skutecznością w Arabii Saudyjskiej. W piątek zdobył swoją 980. bramkę w karierze podczas zwycięskiego spotkania Al-Nassr z Al-Diriyah. Jednocześnie napastnik ma zostać objęty krótkim zakazem występów w Portugalii w związku z opuszczeniem obozu reprezentacji podczas Ligi Narodów. Na ten moment listopadowy powrót do kadry pozostaje zapowiedzią prezesa federacji, a nie oficjalnie potwierdzonym terminem ponownego występu piłkarza.