Fabrizio Romano ujawnił plany Realu. Chodzi o gwiazdę Bayernu

Real Madryt nie spodziewa się, że Michael Olise opuści Bayern Monachium. Konkretne infirmacje na ten temat przekazał dziennikarz Fabrizio Romano, odkrywając nieco kulisy.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Fabrizio Romano

Real Madryt może obejść się smakiem!

Real Madryt uważnie śledzi sytuację jednego z najciekawszych skrzydłowych europejskiego futbolu, ale na razie nie zakłada, że uda się sprowadzić go do Hiszpanii. Michael Olise ma mocną pozycję w Bayernie Monachium, a władze niemieckiego klubu chcą zabezpieczyć jego przyszłość nową umową. Królewscy według Fabrizio Romano są przekonani, że 24-latek nie zmieni otoczenia.

Bawarczycy nie zamierzają biernie czekać na rozwój wydarzeń. Klub planuje przedstawić piłkarzowi atrakcyjne warunki finansowe, obejmujące wysokie wynagrodzenie i premie. Działacze zdają sobie sprawę, jak istotny dla ofensywy zespołu jest Francuz. W związku z tym przedłużenie współpracy stało się jednym z ważnych tematów w Monachium.

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Negocjacje nie muszą jednak należeć do najprostszych. Istotną kwestią dla Olise’a i jego przedstawicieli pozostaje zapis o stałej klauzuli odstępnego. Takie rozwiązanie dawałoby zawodnikowi większą kontrolę nad przyszłością i możliwość zmiany klubu po spełnieniu określonych warunków. Jednocześnie dla Bayernu oznaczałoby natomiast konieczność zaakceptowania konkretnego scenariusza potencjalnego odejścia swojej gwiazdy.

Na razie nie ma podstaw, aby przesądzać o transferze do Realu. Stanowisko przypisywane madryckim władzom wskazuje raczej na ostrożne podejście do całej sprawy. Jeśli Bayern porozumie się z reprezentantem Francji w sprawie nowego kontraktu, plany hiszpańskiego giganta mogą okazać się trudne do zrealizowania. Wiele zależy jednak od przebiegu negocjacji i tego, czy obie strony znajdą kompromis w kwestii klauzuli odstępnego.