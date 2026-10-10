Laporta uderzył w Real Madryt

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Joan Laporta nie oszczędził Realu Madryt

FC Barcelona i Real Madryt to prawdopodobnie dwa najbardziej zwaśnione kluby na świecie. Nie jest tajemnicą, że ich włodarze, a także kibice nie pałają do siebie sympatią. Na dodatek w ostatnim czasie ekipa ze stolicy Hiszpanii próbuje doprowadzić do ukarania Katalończyków za znaną już w piłkarskim świecie „sprawę Negreiry”. W tym celu złożyli do UEFA dokument zawierający ponad 50 tysięcy stron.

Duma Katalonii ma już dość oskarżeń o rzekomą współpracę z sędziami i przekupywanie ich łapówkami. Joan Laporta w rozmowie z Mundo Deportivo postanowił zająć stanowisko w tej sprawie. Wprost uderzył w Real Madryt, zarzucając im utratę prestiżu, uznania i wiarygodności.

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– Nie przestanę powtarzać, że próbowano nas skazać, zanim jeszcze zostaliśmy osądzeni. Okazuje się, że oskarżenia kierowane pod naszym adresem były bezpodstawne. Ta sprawa zakończy się uniewinnieniem Barcelony. Ci, którzy uporczywie i nieustannie próbowali szkodzić wizerunkowi naszego klubu, będą musieli sprostować swoje słowa – zaczął Joan Laporta w rozmowie z Mundo Deportivo.

– Przeciągają postępowanie tak długo, jak tylko mogą, żeby podtrzymywać zainteresowanie całą sprawą. Ale to donikąd nie prowadzi. Chodzi o zdyskredytowanie Barcelony. Nie wierzę, że robią to nieświadomie – kontynuował.

– To wiele mówi o postawie klubu, który traci prestiż, uznanie i wiarygodność zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. To oczywiste. Przyjmują bardzo wyniosłą i arogancką postawę. Sami wiedzą, co robią. Powinni zdobyć się na odrobinę samokrytyki – zakończył.

Warto dodać, że już pod koniec października odbędzie się El Clasico. Barcelona podejmie Real Madryt (25 października) na Spotify Camp Nou.