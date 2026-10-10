W tym klubie zagra Raphinha w kolejnych latach. Barcelona poznała odpowiedź

09:50, 10. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Florian Plettenberg

FC Barcelona może odetchnąć z ulgą, ponieważ Raphinha nigdzie się nie wybiera. Z informacji, jakie przekazał Florian Plettenberg, wynika, że obie strony osiągnęły porozumienie ws. nowego kontraktu do 2030 roku.

Raphinha
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha i Barcelona uzgodnili przedłużenie kontraktu

FC Barcelona nie sprowadziła typowego napastnika w miejsce Roberta Lewandowskiego. Ich priorytetem był Julian Alvarez, lecz Atletico Madryt postawiło stanowcze weto w sprawie sprzedaży Argentyńczyka. Pion sportowy próbował na ostatnią chwilę zwerbować innych piłkarzy, ale odbił się od ściany m.in. w przypadku Lautaro Martineza, który nawet nie chciał usiąść do negocjacji, deklarując przywiązanie do Interu Mediolan.

Hansi Flick musiał więc wymyślić plan, jak zastąpić Lewandowskiego. Wpadł na szalony, ale jak się okazało wybitny pomysł. Ze skrzydła na atak przesunięty został Raphinha. Był to strzał w dziesiątkę, ponieważ Brazylijczyk w ośmiu meczach strzelił aż czternaście bramek i zaliczył trzy asysty.

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W najbliższych dwóch meczach Blaugrana będzie musiała poradzić sobie bez 29-latka. Kontuzja, jakiej doznał w trakcie zgrupowania reprezentacji Brazylii, powoduje, że nie wystąpi w spotkaniach z Getafe w La Liga oraz Galatasaray w Lidze Mistrzów. W międzyczasie trwały jednak negocjacje w sprawie nowego kontraktu. Z informacji Floriana Plettenberga wynika, że strony osiągnęły porozumienie dot. przedłużenia umowy aż do czerwca 2030 roku.

Raphinha gra w Barcelonie od lipca 2022 roku. Do tej pory uzbierał łącznie 185 meczów, w których strzelił 89 bramek i zaliczył 62 asysty.

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