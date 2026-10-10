Infantino pod presją. Szykują mu rywala z najwyższej półki

Gianni Infantino może doczekać się poważnego rywala w walce o fotel prezydenta FIFA. "The Times" przekazało, że wpływowi działacze chcą przekonać Arsene’a Wengera do startu w wyborach.

fot. Newscom / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

Bunt przeciwko Gianniemu Infantino nabiera rozpędu

Gianni Infantino nie zamierza łatwo oddawać władzy, jednak jego kadencja budzi kontrowersje w środowisku piłkarskim. Wokół działań szefa FIFA pojawiały się formalne skargi dotyczące kwestii etycznych, a różnice zdań doprowadziły do napięć między przedstawicielami UEFA, CONCACAF i azjatyckich struktur piłkarskich. Część działaczy ma szukać alternatywy, która pozwoliłaby zjednoczyć zwolenników zmian w światowej federacji.

W tej sytuacji coraz większe znaczenie może mieć kandydatura Arsene’a Wengera. Były menedżer Arsenalu cieszy się międzynarodowym uznaniem, a obecnie pełni funkcję szefa działu rozwoju piłki nożnej FIFA. Według wieści „The Times” właśnie jego pozycja i doświadczenie sprawiają, że wpływowe osoby ze świata piłki chciałyby namówić go do walki o najważniejsze stanowisko w federacji.

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Znalezienie odpowiedniego rywala dla Infantino nie jest jednak proste. Victor Montagliani, przewodniczący CONCACAF, nie planuje ubiegać się o prezydenturę FIFA. Niepewny pozostaje również ewentualny powrót księcia Alego Bin Al Husseina, który w przeszłości próbował już zdobyć to stanowisko. Zwolennicy reform muszą zatem rozważyć inne możliwości, jeśli chcą stworzyć konkurencyjny obóz przed wyborami.

Na razie nie wiadomo, czy Wenger rzeczywiście zdecyduje się na taki krok. Informacje źródła wskazują jednak, że jego nazwisko jest brane pod uwagę przez osoby zainteresowane zmianami w zarządzaniu światową piłką nożną. Ewentualny start Francuza mógłby nadać wyborom nowy wymiar, ale na tym etapie pozostaje scenariuszem, a nie potwierdzoną decyzją.