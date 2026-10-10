Real Madryt – Villarreal: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (10.10.2026)

Real Madryt zmierzy się Villarreal w meczu ósmej kolejka La Liga. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 10 października 2026 roku o godzinie 21:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt – Villarreal: gdzie oglądać?

Real Madryt i Villarreal zagrają ze sobą w sobotę 10 października w ramach ósmej kolejki hiszpańskiej La Liga. Pierwszy gwizdek na Estadio Santiago Bernabeu zaplanowano na godzinę 21:00. Termin i porę spotkania potwierdzają oficjalne informacje rozgrywek.

Gospodarze przystąpią do rywalizacji z zamiarem zdobycia kolejnych punktów w walce o czołowe miejsca w tabeli. Po siedmiu rozegranych spotkaniach Real ma na koncie 15 punktów i zajmuje czwarte miejsce. Villarreal zgromadził dziewięć oczek, co daje mu dziewiątą pozycję.

Real będzie chciał wykorzystać atut własnego stadionu i dopisać do dorobku kolejne ligowe punkty. Drużyna z Madrytu rozpoczęła sezon od pięciu zwycięstw w siedmiu spotkaniach, ale zanotowała również dwie porażki. Królewscy muszą zatem utrzymywać regularność, jeśli chcą pozostać w walce o najwyższe cele.

Villarreal także ma ambicje związane z czołówką La Liga. Zespół z Estadio de la Ceramica spróbuje postawić się faworyzowanemu rywalowi na jego terenie i poprawić swoją pozycję w tabeli. Sobotnie spotkanie będzie dla gości wymagającym sprawdzianem.

Real Madryt – Villarreal: transmisja TV

Transmisja telewizyjna meczu Real Madryt – Villarreal będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 6. Spotkanie rozpocznie się w sobotę 10 października o godzinie 21:00. Rywalizację skomentują Piotr Laboga i Tomasz Ćwiąkała.

Real Madryt – Villarreal: transmisja online

Transmisja online na żywo spotkania Real Madryt – Villarreal będzie dostępna w usłudze streamingowej CANAL+ oraz za darmo w Superbet TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera Superbet z kodem GOAL. Dodatkowo masz szanse odebrać freebety o wartości 55 zł.

Real Madryt – Villarreal: sonda

Jak zakończy się spotkanie Real Madryt – Villarreal? wygraną Realu

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Gdzie oglądać mecz Real Madryt – Villarreal? Transmisja ze spotkania Real Madryt – Villarreal zostanie przeprowadzona w telewizji na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 6 oraz w internecie w usłudze streamingowej CANAL+ i Superbet TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Real Madryt – Villarreal? Mecz Real Madryt – Villarreal odbędzie się w sobotę, 10 października 2026 roku o godzinie 21:00.

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