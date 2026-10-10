Barcelona idzie jak burza! Kolejny triumf maszyny Flicka [WIDEO]

Gordon z pierwszym golem. Barcelona odnosi ósme zwycięstwo
FC Barcelona wznowiła rozgrywki ligowe, a trzytygodniowa przerwa nie wpłynęła na nich ani trochę. W sobotę wieczorem zafundowali kibicom na Spotify Camp Nou świetne widowisko, w którym odnieśli ósme zwycięstwo z rzędu. Ich kolejną ofiarą było Getafe. Katalończycy wygrali (3:0).
Worek z bramkami bardzo szybko otworzył Anthony Gordon. Już w 2. minucie Anglik wpisał się na listę strzelców. Co prawda, miał trochę szczęścia, ponieważ futbolówka odbiła się od rywala i wróciła pod jego nogi, ale już samo uderzenie zza pola karnego było nie do obrony dla bramkarza.
Kolejnego gola podopieczni Hansiego Flicka strzelili jeszcze przed przerwą. Kolejny raz w lidze do siatki trafił Gabriel Jesus. Brazylijczyk zastąpił w ataku Raphinhę i wywiązał się ze swojej roli w sposób fantastyczny. Mimo podwójnego krycia znalazł trochę miejsca na strzał i pokonał bramkarza. Wynik spotkania w 73. minucie ustalił Jules Kounde. Po dośrodkowaniu Yamala znalazł się dosłownie metr od golkipera i z łatwością wpakował piłkę do siatki.
Barcelona ma na swoim koncie już 24 punkty i ucieka Realowi Madryt. W tym sezonie biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki wciąż są niepokonani.
FC Barcelona 3:0 Getafe (2′ Gordon, 30, Jesus, 73′ Kounde)