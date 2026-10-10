Barcelona idzie jak burza! Kolejny triumf maszyny Flicka [WIDEO]

20:30, 10. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona odniosła ósme zwycięstwo z rzędu w rozgrywkach La Liga. Po przerwie na kadrę pokonali przed własną publicznością Getafe (3:0). Debiutanckiego gola strzelił Anthony Gordon.

Anthony Gordon
Obserwuj nas w
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Anthony Gordon

Gordon z pierwszym golem. Barcelona odnosi ósme zwycięstwo

FC Barcelona wznowiła rozgrywki ligowe, a trzytygodniowa przerwa nie wpłynęła na nich ani trochę. W sobotę wieczorem zafundowali kibicom na Spotify Camp Nou świetne widowisko, w którym odnieśli ósme zwycięstwo z rzędu. Ich kolejną ofiarą było Getafe. Katalończycy wygrali (3:0).

Worek z bramkami bardzo szybko otworzył Anthony Gordon. Już w 2. minucie Anglik wpisał się na listę strzelców. Co prawda, miał trochę szczęścia, ponieważ futbolówka odbiła się od rywala i wróciła pod jego nogi, ale już samo uderzenie zza pola karnego było nie do obrony dla bramkarza.

Kolejnego gola podopieczni Hansiego Flicka strzelili jeszcze przed przerwą. Kolejny raz w lidze do siatki trafił Gabriel Jesus. Brazylijczyk zastąpił w ataku Raphinhę i wywiązał się ze swojej roli w sposób fantastyczny. Mimo podwójnego krycia znalazł trochę miejsca na strzał i pokonał bramkarza. Wynik spotkania w 73. minucie ustalił Jules Kounde. Po dośrodkowaniu Yamala znalazł się dosłownie metr od golkipera i z łatwością wpakował piłkę do siatki.

Barcelona ma na swoim koncie już 24 punkty i ucieka Realowi Madryt. W tym sezonie biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki wciąż są niepokonani.

FC Barcelona 3:0 Getafe (2′ Gordon, 30, Jesus, 73′ Kounde)

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości