Barcelona idzie jak burza! Kolejny triumf maszyny Flicka [WIDEO]

FC Barcelona odniosła ósme zwycięstwo z rzędu w rozgrywkach La Liga. Po przerwie na kadrę pokonali przed własną publicznością Getafe (3:0). Debiutanckiego gola strzelił Anthony Gordon.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Anthony Gordon

Gordon z pierwszym golem. Barcelona odnosi ósme zwycięstwo

FC Barcelona wznowiła rozgrywki ligowe, a trzytygodniowa przerwa nie wpłynęła na nich ani trochę. W sobotę wieczorem zafundowali kibicom na Spotify Camp Nou świetne widowisko, w którym odnieśli ósme zwycięstwo z rzędu. Ich kolejną ofiarą było Getafe. Katalończycy wygrali (3:0).

Worek z bramkami bardzo szybko otworzył Anthony Gordon. Już w 2. minucie Anglik wpisał się na listę strzelców. Co prawda, miał trochę szczęścia, ponieważ futbolówka odbiła się od rywala i wróciła pod jego nogi, ale już samo uderzenie zza pola karnego było nie do obrony dla bramkarza.

Długo nie trzeba było czekać na pierwszego gola FC Barcelony po przerwie na kadry! 😉



Gordon otwiera wynik meczu z Getafe ⚽



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/kfk01HKy4W pic.twitter.com/tqUvKwkMlS — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 10, 2026

Kolejnego gola podopieczni Hansiego Flicka strzelili jeszcze przed przerwą. Kolejny raz w lidze do siatki trafił Gabriel Jesus. Brazylijczyk zastąpił w ataku Raphinhę i wywiązał się ze swojej roli w sposób fantastyczny. Mimo podwójnego krycia znalazł trochę miejsca na strzał i pokonał bramkarza. Wynik spotkania w 73. minucie ustalił Jules Kounde. Po dośrodkowaniu Yamala znalazł się dosłownie metr od golkipera i z łatwością wpakował piłkę do siatki.

Tego już nie wypuszczą! Kounde na 3:0 dla FC Barcelony! ⚽



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/kfk01HKy4W pic.twitter.com/UoRHkZ9S9i — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 10, 2026

Barcelona ma na swoim koncie już 24 punkty i ucieka Realowi Madryt. W tym sezonie biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki wciąż są niepokonani.

FC Barcelona 3:0 Getafe (2′ Gordon, 30, Jesus, 73′ Kounde)