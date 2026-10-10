Wiemy, co z Pietuszewskim. Oficjalny skład Porto na mecz z Maritimo

Oskar Pietuszewski znalazł się na ławce rezerwowych w meczu Maritimo - FC Porto. W wyjściowej jedenastce zagra za to dwóch reprezentantów Polski, czyli Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Oto składy na mecz Maritimo - Porto.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oficjalne składy na mecz Maritimo – Porto

FC Porto, a więc obrońca tytułu wraca do walki o ligowe punkty na krajowym podwórku. Na ten moment podopieczni Francesco Farioliego zajmują 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 21 punktów. W siedmiu poprzednich spotkaniach odnieśli komplet zwycięstw. W tym czasie strzelili aż 18 bramek, a stracili tylko 3. Teraz po przerwie na kadrę ich pierwszym wyzwaniem będzie wyjazdowe starcie z Maritimo.

Mistrz Portugalii w trakcie przerwy reprezentacyjnej stracił wielu zawodników, więc nie miał zbyt dużo czasu na normalne treningi. Na kadrę poleciała m.in. cała trójka polskich piłkarzy, czyli Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior i Jan Bednarek. W sobotę w wyjściowej jedenastce zobaczymy jednak tylko stoperów.

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Od początku w starciu z Maritimo wystąpi Kiwior oraz Bednarek. W przypadku Pietuszewskiego ponownie znajdzie się na ławce rezerwowych. Wygląda na to, że nastolatek wciąż nie jest gotowy na rozpoczęcie spotkania od pierwszych minut. Można jednak przypuszczać, że wejdzie na boisko z ławki.

Oficjalne składy na mecz Maritimo – FC Porto:

Maritimo: Vieites – Tavares, Szalai, Correira, Henrique – Alani, Guzzo – Juliao, Dominguez, Tejon – Butzke

Porto: D. Costa – Alberto, Kiwior, Bednarek, Moura – Varela, Froholdt, Inbeom – Pepe, Silva, Gomes

Początek meczu Maritimo – Porto już w sobotę, 10 października 2026 roku o godzinie 18:00.