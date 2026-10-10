Laporta wskazał faworyta do Złotej Piłki. Postawił na gwiazdę Barcelony

Lamine Yamal to jeden z faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Swojego faworyta wskazał Joan Laporta. Prezydent FC Barcelony wprost stwierdził, że nastolatek zasługuje, żeby wygrać tytuł najlepszego piłkarza na świecie.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Yamal zasługuje na Złotą Piłkę

FC Barcelona po raz ostatni mogła cieszyć się ze zdobycia Złotej Piłki przez swojego piłkarza w 2019 roku, gdy najlepszym piłkarzem na świecie wybrano Leo Messiego. Od siedmiu lat żaden inny zawodnik nie otrzymał najbardziej prestiżowej nagrody. Rok temu blisko był Lamine Yamal, który zajął 2. miejsce. W głosowaniu o ponad 300 głosów pokonał go Ousmane Dembele z Paris Saint-Germian.

W tym roku Yamal ponownie jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do wygrania Złotej Piłki. Wśród faworytów wymienia się także Kyliana Mbappe i Harry’ego Kane’a. O tym, kto powinien dostać prestiżową nagrodę, wprost powiedział Joan Laporta. Prezydent katalońskiego klubu postawił na 19-latka.

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– Mam nadzieję, że Lamine Yamal zdobędzie Złotą Piłkę. Zasługuje, żeby wygrać – powiedział Joan Laporta, cytowany przez Fabrizio Romano.

Yamal w poprzednim sezonie był w świetnej formie. Łącznie uzbierał 24 gole i 18 asyst w 45 meczach we wszystkich rozgrywkach. Z Barceloną sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii. Z kolei z reprezentacją wygrał mistrzostwo świata. Wybitną formę podtrzymał również w bieżących rozgrywkach.

Tegoroczna gala Złotej Piłki odbędzie się 26 października. W porównaniu do poprzednich edycji tym razem uroczysta ceremonia odbędzie się w Londynie. Jest to pierwszy taki przypadek w historii. Poprzednio za każdym razem miejscem przyznawania nagrody była stolica Francji, czyli Paryż.