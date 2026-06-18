„Biały dym” nad Krakowem! GieKSa z kolejnym transferem? Co z Szymczakiem? [GIEŁDA TRANSFEROWA]

Arena Akcji / Alamy Na zdjęciu: Wisła Kraków

Kibice Wisły się doczekają

Kibice Wisły Kraków to jedna z najbardziej aktywnych grup nie tylko jeśli chodzi o zapełnianie stadionu przy Reymonta, ale też w sociach mediach. Głód transferów i dyskusji o „Białej Gwieździe” jest tam ogromny, ale znaszych informacji wynika, że lada moment zostanie zaspokojony.

Jako pierwsi pisaliśmy jakiś czas temu, że Wisła zainteresowała się francuskim obrońcą występującym w belgijskim La Louviere. Sprawy potoczyły się dość szybko i Francuz zameldował się w Krakowie.

I to dosłownie, bo Maxence Maisonneuve od dwóch dni przebywa w byłej stolicy Polski. Z naszych informacji wynika, że wczoraj Francuz przeszedł testy medyczne, a dziś ma podpisać kontrakt z Wisłą. Wiele wskazuje na to, że będzie to dwuletnia umowa z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

To oznacza, że być może właśnie jeszcze dziś po raz pierwszy w tym okienku transferowym pojawi się „biały dym” nad Krakowem w konteście Wisły. Drugi powinien być przy okazji sprowadzenia Marcela Łubika, choć w tym przypadku trzeba jeszcze trochę poczekać. A dlaczego? O tym pisaliśmy dwa dni temu.

A pozostając przy bramkarzach, to krakowski klub ogłosił przedłużenie umowy z jednym ze swoich dotychczasowych golkiperów.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

***

Ciekawie jest też w położonych niedaleko Krakowa Katowicach. Jak pisaliśmy dziś rano, GKS Katowice sprowadza bramkarza, co przez kontuzję Rafała Strączka stało się koniecznością.

Nie będzie to jednak ani pierwsza, ani ostatnia transakcja dokonala przez uczestnika eliminacji Ligi Konferencji UEFA tego lata. Jak podał wczoraj wieczorem Piotr Szczepanik, kielecki dziennikarz, Pau Resta jest bliski opuszczenia Korony i przeniesienia się do Katowic.

Jak słyszymy, ta transakcja faktycznie może się zadziać. Hiszpan ma kontrakt z Koroną do lata 2027 roku, więc śląski klub musi za niego zapłacić, ale z kilku źródeł słyszymy, że choć nie jest to jeszcze przesądzone, to ten transfer jest prawdopodobny.

To zakończy temat cypryjskiego obrońcy z Omonii Nikozja, którym GKS interesował się od dawna. Tam sprawa utknęła w martwym punkcie już jakiś czas temu i nie było żadnego progresu.

***

Pozostając w Katowicach… W pewnym momencie pojawiły się informacje, że do klubu może wrócić Filip Szymczak, który już kiedyś grał w GieKSie. Ostatnie pół roku zawodnik Lecha spędził w Belgii, ale nie był to udany czas. Powrót do Polski wydaje się więc możliwy, ale… Z naszych informacji wynika, że w tym momencie nie ma tematu jego powrotu do GKS Katowice.

Jako ciekawostkę możemy dodać, że niedawno GKS interesował się napastnikiem Jagiellonii, Dimitrisem Rallisem, ale z naszych ustaleń wynika, iż w tym momencie temat Greka nie jest „procedowany”. Owszem, GieKSa szuka napastnika, ale wiele wskazuje na to, że nie będzie to ani Rallis, ani Szymczak.