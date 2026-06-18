Wisła Kraków zatrzymuje ważnego piłkarza! Podpisano nową umowę

15:17, 18. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Wisła Kraków

Wisła Kraków przekazała w czwartek ważną wiadomość. Otóż beniaminek PKO Ekstraklasy doszedł do porozumienia z Patrykiem Letkiewiczem. Bramkarz przedłużył kontrakt z Białą Gwiazdą o kolejne dwa sezony.

Piłkarze Wisły Kraków
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Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Oficjalnie: Patryk Latkiewicz na dłużej w Wiśle Kraków

Wisła Kraków wraca na salony i w przyszłym sezonie będzie beniaminkiem PKO Ekstraklasy. Władze klubu rozpoczęły już budowę składu na kolejną kampanię. Tymczasem w czwartkowe popołudnie dotarły bardzo ważne wieści z obozu Białej Gwiazdy. Otóż za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono porozumienie z Patrykiem Letkiewiczem.

Nowa umowa golkipera Wisły Kraków będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku. W kontrakcie widnieje również zapis umożliwiający przedłużenie współpracy między stronami o kolejne 12 miesięcy. Fani Białej Gwiazdy mogą zatem odetchnąć z ulgą, ponieważ młodzieżowy reprezentant Polski mógł odejść jako wolny agent. Rozmowy na linii klub – piłkarz przebiegły jednak pozytywnie i 20-latek wciąż będzie występował na Reymonta.

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Patryk Letkiewicz jest wychowankiem Wisły Kraków. Zeszły sezon był niezwykle udany dla bramkarza, który odgrywał znaczącą rolę w awansie zespołu do PKO Ekstraklasy. Na ten moment nie wiemy, czy 20-latek wciąż będzie podstawowym zawodnikiem Białej Gwiazdy. Beniaminek z pewnością rozgląda się za nowym golkiperem.

W minionym sezonie Patryk Letkiewicz rozegrał 26 spotkań między słupkami Wisły Kraków. Młodzieżowy reprezentant Polski aż 10-krotnie kończył mecz z zachowanym czystym kontem.

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